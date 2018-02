FOTO Bucureştiul, dezgheţat cu 12 maşini de topit zăpada. Cum şi unde vor acţiona instalaţiile prezentate de Firea

În momentul acesta, Primăria Generală a Municipului Bucureşti dispune de 12 instalaţii de topit zăpada, care au fost plasate în mai multe puncte cheie din Capitală.

„Vor fi amplasate pe platformele betonate din marile pieţe unde se va strânge zăpada şi va fi transformată în apă, apoi deversată în reţeaua de canalizare. Masinile vor fi amplasate în Piaţa Constituţiei, Piaţa Victoriei, bulevardul Timisoara, Parcul Carol, zona Obor. Avem filtre si nu este riscul sa inghete canalizarea deoarece apa este calda", a explicat primarul general.

Celelalte 8 maşini de topit zăpadă urmează a intra în posesia administraţiei în cel mai scurt timp, au completat reprezentanţii primăriei.



FOTO Dorin Constanda

În ceea ce priveşte posibilitatea ca părinţii care nu au cu cine să-şi lase copiii acasă fiindcă s-au închis şcolile, să apeleze la un asistent social, Gabriela Firea a spus că s-au primit 150 de cereri, însă majoritatea nu erau serioase.



"Cu anunţarea închiderii şcolilor, deşi cei mai mulţi părinţi au apreciat această măsură, s-au auzit şi câteva nemulţumiri, dar am venit în sprijinul acelor familii care nu au avut posibilitatea să rezolve situaţia copiilor care nu mergeau la grădiniţă, la şcoală sau la liceu cu ajutorul familiei sau prietenilor şi am pus la dispoziţie un număr de telefon gratuit - 0800.800. 868 - prin care i-am rugat pe acei părinţi să scrie online o cerere de solicitare a unui asistent social. Am primit până aseară târziu 150 de apeluri. Toate persoanele care au sunat şi s-au înregistrat au fost sunate înapoi. Din nefericire foarte puţine persoane au dorit în mod real să primească acel sprijin din partea primăriei, celelalte peroane doreau doar să vadă dacă funcţionează acest sistem. Cine doreşte în continuare să primească acest ajutor, poate să facă solicitări, dar ele să fie serioase", a mai spus primarul general.