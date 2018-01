Arhitectul Şerban Sturdza, către Firea: „Se pare că vreţi să transformaţi renumele Bucureştilor din Micul Paris în Micul Phenian“

Redăm integral postarea lui Şerban Sturdza:

„Stimată doamnă Primar General al Bucureştilor,

Ne-am permis să vă deranjăm (oh, ne cerem scuze, a câta oară?!) cu o nouă adresă, prin care solicitam o serie de informaţii publice în scopul fluidizării procesului de obţinere a autorizaţiilor de construire. Mai precis, câte cereri de autorizaţie de construire au fost depuse, câte au fost aprobate în termen legal şi sub semnătura căror arhitecţi sau companii de arhitectură. Direcţia de Urbanism a PMB a trimis către OARB, sub semnătura doamnei director executiv arh. Diana Olteanu, răspunsul întocmit de domnul Dragoş Vodă. Care răspuns, din păcate pentru bucureşteni, este contrar intereselor lor.

Astfel, conform ultimului paragraf, ni se spune că „nu există obligaţia legală şi instituţia noastră nu prelucrează date statistice în sensul solicitat de dvs., pentru a fi puse la dispoziţia publicului”. OARB nu a solicitat, însă, date statistice pentru a le face publice. OARB a solicitat acele date ca să poată clarifica situaţia actuală, în aşa fel ca ea să fie remediată în interesul bucureştenilor şi, totodată, în interesul PMB ca instituţie (asta în cazul în care PMB chiar şi-ar dori acest lucru...). Vă rog să nu uitaţi, dacă puteţi, doamnă Primar General, că documentaţiile depuse de arhitecţi sunt întocmite la comanda clienţilor, care contribuie cu propriile resurse şi conform propriilor interese, la dezvoltarea Bucureştiului.

Afirmaţia cu care se încheie răspunsul PMB, cum că "calcularea termenului scurs între data depunerii cererii pentru emiterea autorizaţiei de construire şi momentul emiterii (înregistrării autorizaţiei) nu prezintă relevant, având în vedere că majoritatea documentaţiilor la momentul depunerii sunt incomplete sau neconforme", nu poate fi acceptată sub nici o formă, deoarece sfidează realitatea. Primăria Sectorului 3 ne-a comunicat că circa trei pătrimi din cereri sunt avizate în termen legal. Sau Sectorul 3 face parte din Bucureştiul paralel şi nu ştim noi?!

Pentru a trece la optimizarea situaţiei autorizaţiilor de construire consider că trebuie rezolvate câteva întrebări:

• Cât de multe documentaţii primesc într-adevăr avizul în 30 de zile ?

• Cât de multe documentaţii sunt incomplete şi cât de mult durează până ce se corectează pentru a fi acceptate şi a-şi urma cursul legal?

• Returnarea lor este sau nu un act voluntar de amînare nejustificat, aşa cum de multe ori se acuză?

• Ce greşeli frecvente conţin documentaţiile? Sunt greşelile din documentaţii de natură tehnică, sau sunt formale?

• Pot sau nu pot fi ele diminuate ca număr şi frecvenţă, cu sprijinul OARB şi PMB?

• Care sunt arhitecţii care depun cele mai multe documentaţii valabile? Este esenţial ca ei să fie cooptaţi în instruirea celorlaţi colegi.

• Cît de solicitat este personalul PMB? Este el dimensionat corespunzător?

• Este personalul PMB suficient de pregătit profesional pentru a analiza şi evalua corect şi tehnic documentaţiile? Poate OAR Bucureşti să ajute în această direcţie? Şi dacă da, cum, mai exact?

Considerăm că statisticile sunt necesare în primul rând personalului PMB pentru a-şi optimiza serviciile. Cu aceste date reale la dispoziţie, se poate obţine un feed-back şi pot fi găsite căi de remediere.

Ordinul Arhitecţilor Bucureşti, ca instituţie de interes public este, înainte de toate, în slujba bucureştenilor. Acesta este motivul pentru care este interesat să găsească, alături de Primăria Municipiului Bucureşti, modalităţile de corectare a situaţiei actuale. Problema care devine din ce în ce mai stringentă şi evidentă este dacă şi PMB are aceleaşi interese şi dacă mai este în slujba bucureştenilor.

Chestiunea este, doamnă Primar General, că domnia voastră se pare că vreţi să transformaţi renumele Bucureştilor din Micul Paris în Micul Phenian. Voi reveni cât de curând cu amănunte“, a scris Sturdza pe Facebook.