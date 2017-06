Unele cămine studenţeşti rămân deschise şi pe timp de vară

Căminele de la Universitatea Tehnică din Moldova vor fi deschise pe tot parcursul verii, pentru că în ele locuiesc şi o parte din angajaţii universităţii. Ei au asigurată cazarea pe parcursul întregului an. Potrivit rectorului UTM, Viorel Bostan, cazarea studenţilor în cămine pe timpul verii se face în baza cererilor depuse de facultăţi sau personal de fiecare student. Cererile se acceptă până la sfârşitul lunii iunie. În cerere se vor indica motivele şi se vor anexa acte confirmatoare. „Studenţii ar putea fi cazaţi în cămine pe perioada de vară dar nu vor sta în camera lor, îi mutăm în altă cameră, astfel încât să avem posibilitatea să pregătim camerele pentru noul an de studii. Dar, de obicei, le cerem studenţilor să plece din cămin pe parcursul verii, cât timp se vor efectua lucrările de reparaţie”, a spus Viorel Bostan.



Potrivit preşedintelui Comitetului Sindical Studenţesc al UTM, Anatol Alexei, studenţii care sunt la practică vor plăti aceeaşi taxă de cazare ca şi pe parcursul anului, adică 40% din cheltuielile căminului. Ceilalţi studenţi, care vor să rămână pe vară în cămine şi sunt angajaţi în câmpul muncii vor achita 100% din cheltuieli. Universitatea Tehnică din Moldova dispune de 11 cămine studenţeşti, în care stau aproximativ 2500 de studenţi.



Prorectorul pe educaţie şi probleme sociale al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (USMF), Marcel Abraş, a spus că studenţii vor putea sta în cămin până pe 15 august. În paralel se vor desfăşura lucrări de reparaţie la etajele superioare. Taxa pe care o vor achita este exact aceiaşi pe care o achită pe perioada anului de studiu. Universitatea are şapte cămine pentru studenţii din Moldova, în care locuiesc aproximativ 1500 de persoane.



Din cele 12 cămine ale Universităţii de Stat din Moldova pe timp de vară vor fi deschise doar două: Căminul nr.2 şi Căminul nr.4, până pe data de 20 august. Potrivit şefului Departamentului probleme sociale din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, Victor Gârlea, în căminele de la USM vor sta studenţii care sunt încadraţi în câmpul muncii în Chişinău. Ca şi în cazul altor universităţi, studenţii vor avea permisiunea să stea în cămin după ce scriu o cerere şi prezintă un certificat care demonstrează că sunt încadraţi în câmpul muncii.



„Noi înţelegem că mulţi dintre ei îşi fac bani pentru contracte, pentru cazare în cămin şi numai de aceea deschidem cămine pe vară. Pe timp de vară nu suntem obligaţi să le dăm studenţilor loc de trai”, a menţionat Victor Gârlea. În acest an au fost depuse deja peste 100 de cereri de cazare în căminele USM. Studenţii mai pot solicita acest lucru până pe data de 10 iulie. Anul trecut la USM au solicitat cămin pe timp de vară peste 400 de studenţi. Pe parcursul anului în căminele USM stau peste două mii de studenţi.