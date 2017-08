Vadim Pistrinciuc: Sistemul electoral mixt este o greşeală imensă pentru Moldova

„Este un sistem mixt – părerea mea – greşit făcut, o perioadă foarte greşit aleasă pentru a introduce aşa-zisa astfel de reformă, al cărei scop este conservarea puterii actualului Guvern, fiindcă el este croit sub partidul de guvernare şi Partidul Socialiştilor. Eu nu am alte motive să cred că nu se vor petrece alegerile după această nouă lege, fiindcă „investiţiile” şi directe, şi indirecte şi pierderile avute de guvernare ca urmare a aprobării acestui proiect de lege sunt atât de mari, încât nu cred că ar putea să dea înapoi, deşi ar fi înţelept, dacă ar face acest lucru. Asta ar demonstra că într-adevăr nu sunt ei gata să strice relaţiile cu partenerii europeni doar din cauza unor aşa trucuri politice, ca arată interesul cumva să se mascheze sub intenţia de a da mai multe drepturi cetăţenilor, de fapt, să consolideze sistemul, când riscul alegerilor manipulate este foarte mare”, a declarat deputatul într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.

Potrivit lui Vadim Pistrinciuc, cu aprobarea acestui proiect de lege, în alianţă tacită cu Partidul Socialiştilor, încrederea partidelor europene, a funcţionarilor europeni, a înalţilor demnitari europeni în partidul de guvernare este foarte joasă, dacă nu una antagonistă deja, iar încrederea este o pierdere pe mulţi ani de zile. În opinia sa, prin chinuri mai pot fi obţinute nişte mici debursări la buget, însă asta nu înseamnă nici pe departe banii suficienţi Republicii Moldova, ca să iasă din această stagnare şi să se dezvolte cu paşi rapizi.

Parlamentarul consideră că neîncrederea profundă a societăţii în guvernare este un lucru foarte negativ şi trist. Sentimentul profund de intimidare care există în societate, spune deputatul, este şi o bună oportunitate pentru partidele de opoziţie să acumuleze încredere şi, ulterior, să poată să-şi planifice o guvernare, însă ce va fi în viitor, nu se ştie. „Nu prea este previzibil. Dacă era previzibil cu legea aceasta că o să fie multă gălăgie în Europa, că o să fie blocaje în relaţii, previzibil era să se oprească, deşi previzibil, aşa să-i spunem din punctul de vedere al statului, al teoriei statului, dar ei au făcut ceea ce au făcut”, a opina deputatul.

În altă ordine de idei, Vadim Pistrinciuc a spus că nu este de acord cu teoria prin care, conform sistemului de liste de partid vechi care a fost, PSRM ar fi câştigat alegerile. În opinia sa, aceasta a fost o parte din elementul de propagandă lansat de PDM de a convinge că, dacă nu este schimbat sistemul, câştigă socialiştii. „Mai degrabă, ei sunt avantajaţi în noul sistem electoral. Totuşi, o bună parte din cetăţeni înţelege valoarea relaţiilor cu Uniunea Europeană şi, totuşi, o bună parte din cetăţeni nu „muşcă” chiar toate show-urile acestea geopolitice, artificiale de multe ori. Şi vor vota şi cu partide în care au încredere că vor livra soluţii, fiindcă Partidul Socialiştilor, având funcţia de preşedinte, a demonstrat că nu prea este capabil de guvernare şi nici de soluţii pragmatice. Ei se lansează în discursuri populiste, vacanţe. Ce mai apare? Aşa, clericalismul acesta radical un pic”, a menţionat deputatul.