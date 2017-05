Pavel Filip şi Prinţul Principatului Monaco, Albert al II-lea, au trasat priorităţile de cooperare bilaterală

„Ţin să aduc mulţumiri pentru discuţia sinceră şi prietenească pe care am avut-o cu Alteţa Sa. Am trecut în revistă mai multe obiective de interes comun. Am abordat, în primul rând, modalităţile de acţiune pentru dezvoltarea relaţiilor noastre bilaterale, cu atât mai mult că există un potenţial vast în această privinţă, fie că vorbim despre componenta economică, fie de dezvoltarea cooperării în diverse sectoare”, a declarat Pavel Filip.

Prim-ministrul a apreciat sprijinul acordat de Principatul Monaco în domeniul combaterii traficului de fiinţe umane şi al promovării programelor de susţinere a copiilor din Republica Moldova, subliniind că iniţierea unor proiecte comune constituie o dovadă clară a angajamentului ferm faţă de dezvoltarea parteneriatului strategic.

Şeful Executivului a exprimat interesul pentru iniţierea pe viitor a colaborării în domeniul mediului, remarcând activitatea Fundaţiei Principelui Albert al II-lea pe segmentul de protejare a mediului ambiant şi al dezvoltării durabile. Pavel Filip a mulţumit Principelui de Monaco pentru intenţia de a acorda ajutor ţării noastre în restabilirea Grădinii Botanice, care a avut de suferit în urma intemperiei de la finele lunii aprilie.

La rândul său, Prinţul Principatului Monaco, Albert al II-lea a menţionat că este bucuros să poată ajuta la restabilirea Grădinii Botanice, care a suferit foarte mult în urma ninsorilor din aprilie curent. „Prin intermediul Fundaţiei vom promova proiecte de interes comun în domeniul mediului. Apreciez dialogul pe care îl dezvoltăm şi care contribuie la apropierea Principatului Monaco de Republica Moldova”, a spus Principele de Monaco.

O atenţie deosebită a fost acordată, de asemenea, cooperării în domeniul comercial-economic, fiind accentuată importanţa organizării în premieră a Forumului oamenilor de afaceri din Republica Moldova şi Principatul Monaco.

Discuţiile dintre părţi s-au referit şi la cooperarea în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, posibilităţile de intensificare a colaborării în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi agenţiilor specializate, fiind abordat, totodată, subiectul securităţii regionale şi internaţionale.