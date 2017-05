Oleg Cernei: Dorin Chirtoacă ar face bine să-şi prezinte demisia ca CEC să poată anunţa alegeri noi

El afirmă că în urma vacanţei funcţiei, Comisia Electorală Centrală va anunţa alegeri noi, iar în cazul unui eventual scrutin ar putea exista o şansă pentru un candidat de dreapta, pentru că societatea nu-şi doreşte preluarea Primăriei de către socialişti.



Într-o conferinţă de presă la IPN, Oleg Cernei a declarat că, începând cu ziua de astăzi, ora 08.00, Primăria capitalei nu are nicio persoană juridică cu drept de semnătură şi cu dreptul de a aplica ştampila Primăriei. Potrivit lui, legea spune că în caz de suspendare a primarului general, atribuţiile sunt preluate de un viceprimar. Dacă viceprimarul este în incapacitate de exercitare, atribuţiile sunt preluate de către secretarul Consiliului municipal Chişinău. Or, în această situaţie nu există un viceprimar care ar putea prelua interimatul, dar şi secretarul Consiliului a fost reţinutFostul consilier a menţionat că, deşi i-a reţinut, Centrul Naţional Anticorupţie nu a cerut suspendarea nici a primarului, nici a viceprimarului. Or, Consiliul municipal ar putea să se întrunească pentru a desemna un interimar doar după ce va exista o decizie de suspendare din funcţie. În opinia sa, ideal ar fi ca să nu se adeverească acuzaţiile aduse primarului şi ca acesta să revină de luni la serviciu. Or, în cazul în care există material probatoriu, edilul trebuie să-şi depună demisia. În aceste condiţii, CEC va declara vacantă funcţia şi va anunţa alegeri noi.Oleg Cernei consideră că în cazul unui eventual scrutin va exista posibilitatea să fie înaintat un candidat puternic de dreapta, care să ajungă în fruntea Capitalei, astfel oraşul având şansa să-şi continue parcursul european, iar la cârmă să nu fie admişi socialiştii.Fostul consilier a mai spus că deja se vehiculează că Dorin Chirtoacă ar fi transmis un mesaj către PL, prin care a anunţat că e dispus să depună demisia. Potrivit lui, dacă edilul îşi depune demisia, automat decade referendumul iniţiat de socialişti şi prin decizia CEC se declară funcţia de primar vacantă şi stabileşte data pentru alegeri noi. Oleg Cernei crede că vor urma şi alte reţineri.