Liberalii solicită Curţii Constituţionale să explice dacă şeful statului poate respinge candidatura unui ministru sau nu VIDEO

„Constituţia nu spune clar, are dreptul preşedintele Republicii de a respinge candidatura, dreptul de veto, fie în numirea Guvernului, fie în numirea ministrului. De aceea, noi am solicitat ca Curtea Constituţională să interpreteze articolul 78 al Constituţiei şi să spună clar în ce situaţii, când şi cum poate preşedintele respinge candidatura, de câte ori şi dacă în genere are dreptul de veto. E cunoscut faptul că actul guvernării şi-l asumă majoritatea parlamentară. Majoritatea parlamentară formează Guvernul, Guvernul îşi asumă programul de guvernare...Aţi observat că până acum nu am avut probleme în numirea Guvernului, acum actualul preşedinte deja a început să facă declaraţii că nu va accepta, că nu va numi, că decide dumnealui. Părerea noastră este că preşedintele nu decide”, a declarat Ghimpu.