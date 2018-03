Eugen Carpov: Formatul 5+2 este ineficient şi prin componenţa lui

„Problema de bază a acestui format este că el nu are alternativă din motiv că cei mai puternici actori internaţionali sunt prezenţi acolo. Deci, nu este posibil să-i schimbăm şi să-i aducem pe alţii”, a afirmat politicianul la emisiunea „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.



În opinia lui, din anul 2011 până acum nu s-au realizat prea multe proiecte nici sociale, nici economice în domeniul reglementării transnistrene.

Deputatul susţine că înţelege că, dacă se merge pe soluţionarea problemelor practice, într-un final nu va fi necesară o reunificare pentru că problemele se vor rezolva, contactele cu lumea din exterior vor fi legalizate, circulaţia în afară cu numere de înmatriculare şi acte care vor fi recunoscute va fi legalizată şi atunci reglementarea conflictului ca şi statut juridic va fi aproape imposibilă.

„Din punctul ăsta de vedere nu s-a avansat prea departe şi în permanenţă am pledat pentru reluarea Coşului trei, care înseamnă aspecte politice, juridice şi de securitate”, a declarat Eugen Carpov.



Expertul în securitate Rosian Vasiloi consideră că autorităţile Republicii Moldova continuă să arunce „veste de salvare sub toate aspectele administraţiei de la Tiraspol. Din punct de vedere economic, le oferă posibilitatea să aibă comerţ extern preponderent în Uniunea Europeană şi niciun bănuţ nu ajunge în bugetul de stat”. Potrivit lui, autorităţile moldoveneşti contribuie la fortificarea excesivă a regiunii transnistrene prin procurarea în exces a energiei electrice de la staţia Kuciurgan, situată în stânga Nistrului.



În opinia expertului, în conflictul transnistrean trebuie stabilite reguli clare de joc. În acelaşi timp, autorităţile constituţionale trebuie să informeze cetăţenii despre posibilele riscuri legate de faptul că o parte a teritoriului nu se află sub controlul Republicii Moldova.