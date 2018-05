Dumitru Diacov: Pe segmentul european nu există restanţe deosebite

Potrivit lui, ultimele contacte ale autorităţilor moldoveneşti cu Bruxelles-ul au fost într-o cheie destul de optimistă.

Dumitru Diacov susţine că este important ca pe segmentul integrării europene să nu existe restanţe deosebite care ar demonstra o poziţie în sens negativ a guvernării.

„Noi nu avem chestiuni de acest gen, dar faptul că există probleme pe care părţile se aşează şi le discută într-un limbaj constructiv este un lucru normal”, spune preşedintele de onoare al PDM, referindu-se la discuţiile autorităţilor moldoveneşti cu reprezentanţii Uniunii Europene.



Dumitru Diacov a mai spus că Republica Moldova are de lucru pe toate domeniile şi nu există domenii ideale.

„Şi noi suntem interesaţi ca discuţiile acestea să fie principiale, deschise pentru că până la urmă asta ne ajută şi pe noi să vedem mai clar care sunt chestiunile asupra cărora trebuie să ne concentrăm atenţia”, a afirmat Dumitru Diacov.



Întrebat despre migraţia deputaţilor de la un partid la altul, preşedintele de onoare al democraţilor a menţionat că nu-i place acest proces, dar din moment ce nu este interzis de către legislaţie, nu poate fi condamnat în niciun fel.

„Deputaţii nu pleacă pur şi simplu din fracţiune. Ei pleacă pentru că nu pot să se realizeze, pentru că partidul nu are aceeaşi influenţă, oamenii doresc să evolueze”, a declarat Dumitru Diacov.



Politicianul a mai spus că la alegerile parlamentare din acest an PDM va accede neapărat în următorul legislativ. În plus, va participa la negocierile pentru formarea majorităţii parlamentare.