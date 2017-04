Dumitru Ciubaşenco: Vreau să-mi cer scuze de la acei alegători pe care i-am îndemnat să voteze pentru Igor Dodon VIDEO

„Mai întâi de toate vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a-mi cere scuze încă o dată de la acei alegători pe care eu, în calitate de candidat la prezidenţiale din partea Partidului Nostru, i-am îndemnat în turul doi al alegerilor prezidenţiale să voteze pentru candidatul PSRM, Igor Dodon. Noi am ales atunci candidatura lui Igor Dodon ca pe un rău mai mic. Noi am apreciat asta ca pe o şansă a lui de a distruge această sistemă a statului capturat de Plahotniuc. Noi am văzut în această alegere o speranţă, dar din păcate această speranţă nu şi-a realizat şansa”, a declarat Dumitru Ciubaşenco.

Cei din Partidul Nostru sunt nemulţumiţi de faptul că Igor Dodon a ieşit cu propunerea de a trece la sistemul electoral mixt, ca răspuns la iniţiativa legislativă a PDM de a trece la sistemul de vot uninominal.

Renato Usatîi îl învinuieşte pe Igor Dodon că ar acţiona în complicitate cu preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc, în timp ce Dodon i-ar fi promis în campania electorală că va lupta contra lui Plahotniuc.

„Eu am răbdat, am tăcut şi am înghiţit toate porcăriile pe care le-a făcut Dodon la adresa noastră, fiindcă am fost condus de ideea de a elibera ţara de regimul lui Plahotniuc. Astăzi, Igor Dodon în calitate de avocat al lui Plahotniuc a propus sistemul electoral mixt. El a admis cea mai mare greşeală din cariera sa politică. Faptul că a votat alături de Plahotniuc, faptul că a votat pentru Timofti, e nimic pe lângă ceea ce a făcut azi. Dodon i-a aruncat lui Plahotniuc un colac de salvare pentru a confirma regimul lui Plahotniuc pentru următorii zeci de ani. Dacă nu vom reacţiona în mod urgent, aşa şi va fi, să nu aveţi dubii”, a declarat Renato Usatîi într-o postare pe Facebook.

Amintim că în turul doi al alegerilor prezidenţiale, care a avut loc la 13 noiembrie 2016, Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, l-a susţinut pe Igor Dodon în campanie, afirmând că nu o poate sprijini pe Maia Sandu, deoarece ar fi proiectul americanilor.