Dodon: Vectorul geopolitic nu va fi subiect de referendum până la parlamentare

Cu referire la ideea renegocierii Acordului de Asociere în format trilateral – Rusia, UE şi Republica Moldova, pe care insistă preşedintele, Igor Dodon a spus că UE şi Federaţia Rusă luptă geopolitic, iar de suferit au cetăţenii moldoveni. „Eu le-am spus foarte clar: „Voi, între dumneavoastră, UE şi Federaţia Rusă, aveţi sancţiuni reciproce. De ce o ţară mică, cum este Republica Moldova, trebuie să sufere din cauza luptelor voastre geopolitice?”. Ideea mea este foarte simplă, să ne aşezăm Bruxellesul, Moscova, Chişinăul să ne clarificăm”, a spus Igor Dodon, adăugând că mesajul a fost auzit şi la Bruxelles, şi la Moscova. Şeful statului s-a arătat optimist în ceea ce ţine de găsirea unei soluţii şi spune că, dacă nu în acest an, în anul următor „vom avea discuţii trilaterale”.

Întrebat dacă Moldova are viitor fără banii europeni, Igor Dodon a spus că Moldova nu are viitor fără colaborare şi cooperare cu toate ţările şi, mai ales, cu forţele geopolitice importante. Moldova nu are viitor fără colaborare nici cu Estul, nici cu Vestul iată de ce Moldova trebuie să colaboreze şi cu Federaţia Rusă, şi cu Bruxellesul. Igor Dodon susţine că Moldova trebuie să coopereze şi cu Bucureştiul şi cu Kievul, deoarece „nu avem altă soluţie.”

Despre datoria la gaze a Republicii Moldova, Igor Dodon a spus că a observat unele declaraţii neinspirate ale unora, că Moldova va achita datoriile pentru consumul de gaze din stânga Nistrului. „Acesta este un fals, este un neadevăr”, susţine Igor Dodon. Preşedintele afirmă că datoriile sunt ale întreprinderii cu capital de stat Moldovagaz, iar acţionar majoritar în Moldovagaz este Gazprom. La constatarea jurnalistei Valentina Ursu că Gazprom a respins solicitarea premierului Pavel Filip de a transfera autorităţilor de la Tiraspol datoria de gaz a regiunii transnistrene în valoare de 6,5 miliarde de dolari, Igor Dodon a spus că „Gazprom niciodată nu a insistat ca, Chişinăul, ca entitate, ca stat, să achite datoriile consumatorilor din stânga Nistrului. Gazprom spune foarte clar: Moldovagaz este o întreprindere cu capital de la Gazprom şi cota statului. Şi gata”.

Referitor la declaraţiile privind declanşarea alegerilor anticipate, Igor Dodon susţine că nu renunţă şi nu a renunţat la această idee. „Eu nu exclud că noi am putea să ajungem la ideea unui referendum naţional pentru modificarea Constituţiei pentru atribuţii suplimentare oferite preşedintelui ţării. Dar vom vedea. La sfârşitul lunii februarie, începutul lunii martie eu voi iniţia această modificare, aşa cum am promis. Scopul este să obţinem alegeri parlamentare anticipate”, a declarat preşedintele.