Dodon: Realitatea arată că prietenia cu UE nu aduce locuri de muncă în Moldova. Pentru asta avem nevoie să restabilim relaţiile cu Rusia VIDEO

„Noi înţelegem că în mare parte pleacă tinerii. Noi ne transformăm într-un stat de pensionari, unde populaţia activă pleacă, iar aici rămân doar cei care nu pot pleca. Cum s-a ajuns la asta. Pentru că în ultimii ani s-a desfăşurat, după părerea mea, o politică de stat şi economică incorectă. De exemplu, după semnarea Acordului de Asociere cu UE, noi am deschis piaţa noastră. Nu am primit nimic semntificativ de pe piaţa europeană, dar am pierdut piaţa rusă. Noi în ultimii doi ani am pierdut aproximativ 400 de milioane de dolari, astea-s zeci de mii de locuri de muncă. Ce trebuie să facem. Principala sarcină a preşedintelui şi guvernului constă în crearea locurilor de muncă, însă realitatea arată că prietenia şi asocierea cu UE, acordul de liber schimb cu UE, nu crează locuri de muncă în Moldova. Fiindcă acel volum de export pe care noi îl putem produce în Europa nimeni nu-l va cumpăra. De aceea, pentru a crea locuri de muncă, asta-i problema de bază, avem nevoie urgent de a restabili parteneriatul strategic cu Rusia”, a menţionat Igor Dodon într-un interviu pentru NTV din 29 ianuarie.