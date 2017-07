Andrian Candu: Moldova insistă ca trupele armate ruse să fie evacuate din Transnistria VIDEO

„Republica Moldova şi autorităţile moldoveneşti întotdeauna au pledat pentru ca trupele Federaţiei Ruse să fie evacuate împreună cu acel depozit de muniţii din Transnitria”, a declarat Andrian Candu pentru realitatea.md.

Deputatul democrat a precizat că Chişinăul continue să promoveze politica sa „şi pe noi nu ne interesează ce face un parlament sau ce face altul, este politica internă a ţării şi vom acţiona ca atare”.

„Ceea ce ţine de intimidare, blocare sunt doar nişte declaraţii bazate pe fapte şi pe minciuni că noi am fi blocat într-un fel sau altul Transnistria sau îi intimidăm pe cei de acolo. Întotdeauna noi suntem cei care am căutat comunicare, relaţii constructive am căutat întotdeauna un dialog, dar de fiecare dată la încercările noastre din partea ceea am avut doar blocaje, refuzuri”, a mai adăugat Andrian Candu.