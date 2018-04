Andrian Candu efectuează o vizită în SUA

Aceste subiecte au fost recent abordate într-o şedinţă convocată la Parlament de Andrian Candu cu responsabilii din Guvern, partenerii străini şi societatea civilă.





În calitate de ambasador al securităţii rutiere, desemnat de Eastern Alliance for Safe and Sustanable Transport, precum şi de preşedinte de Parlament, Andrian Candu va participa la New York la Conferinţa parlamentară globală a Reţelei parlamentare a Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional.





La reuniune, parlamentarii de pe toate continentele vor stabili agenda de acţiuni pentru anul curent.





De asemenea, preşedintele Parlamentului va avea întrevederi cu Amina Mohammed, Secretar General adjunct ONU, precum şi cu consulul Onorific al Republicii Moldova la New York Mark Meyer.