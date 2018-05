Alegeri Chişinău: În turul doi se menţine mesajul geopolitic

Jurnalistul Valeriu Demideţkii este de părere că funcţia de manager al oraşului nu este una politică. Un manager trebuie să vină cu o echipă şi să salveze oraşul. Cu toate acestea, potrivit lui, în turul doi se menţine mesajul geopolitic, chiar dacă acesta nu are nicio importanţă pentru viitorul capitalei.

Deputatul socialist Vlad Batrîncea consideră că Andrei Năstase apelează la geopolitică în discursul său electoral pentru că nu are alte argumente pentru a-i convinge pe alegători. „Noi avem aşa informaţie potrivit căreia consultanţii lui Andrei Năstase recunosc că el nu are argumente nici pentru lupta împotriva corupţiei, nici în ce priveşte problemele manageriale. El a fost atras în acest discurs geopolitic de către consultanţii săi”, spune Vlad Batrîncea. În opinia parlamentarului, electoratul pro-european este sătul de aşteptările pe care le are şi nu este satisfăcut, încât pentru Andrei Năstase calea geopoliticii nu este cea mai bună alegere. „El nu va putea convinge acest electorat că el reprezintă viitorul luminos”, a adăugat politicianul.

Analistul Cornel Ciurea consideră că pentru Andrei Năstase cel mai important nu este soluţionarea problemelor Chişinăului, dar de a crea o platformă pentru a lupta cu puterea centrală. „Aceasta este chintesenţa lui politică”, a declarat analistul. Potrivit lui, candidatul PPDA are o rezervă mai mare de mobilizare a alegătorilor în turul doi. Totodată, electoratul Silviei Radu va decide cine va învinge în acest duel şi de partea cui va fi, acela va câştiga Primăria. „Totuşi, eu cred că pentru electoratul Silviei Radu este important primul mesaj – problemele oraşului”, a afirmat Cornel Ciurea. În opinia analistului, încă sunt mulţi oameni indecişi şi în această perioadă de până la turul doi se vor decide multe.

Turul doi de scrutin în municipiul Chişinău va avea loc pe 3 iunie.