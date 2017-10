Premierul Filip: În 2017 au fost acumulate la buget cu 4 miliarde de lei mai mult decât anul trecut

„Noi acum am făcut rectificarea bugetului şi am luat ca bază situaţia că nu primim nicio tranşă din asistenţa macrofinanciară şi nu va avea de suferit niciun proiect investiţional pentru că noi am reuşit deja în timpul acesta să ne mobilizăm şi să ne organizăm economia ţării în aşa mod încât veniturile la buget au crescut mai mult decât ne aşteptam”, a spus prim-ministrul.



Pavel Filip a declarat că sunt 30 de condiţii care trebuie îndeplinite de către Republica Moldova până a primi toate cele trei tranşe din asistenţa macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. „Noi admitem că aceşti bani nu-i vom primi anul acesta, dar îi vom primi anul viitor”, spune premierul.



Totodată, comentatorul politic Anatol Ţăranu susţine că Guvernul nu are probleme mari în raport cu Fondul Monetar Internaţional. „Din partea FMI-ului nu se formulează acele critici cum se formulează din partea Parlamentului European”, a menţionat Anatol Ţăranu.