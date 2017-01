Fostul adjunct al procurorului general, Andrei Pântea, reţinut în dosarul „Caramalac”, ar putea fi eliberat şi se va alege cu o pedeapsă uşoară VIDEO

Procurorul Vitalie Galeru a declarat joi, 5 ianuarie, pentru portalul deschide.md că Pântea şi-a recunoscut integral vina. Totodată, procurorul susţine că lui Pântea i-a fost modificată învinuirea la faza urmăririi penale, din „depăşirea atribuţiilor de serviciu”, în „amestecul în înfăptuirea urmăririi penale folosindu-se de situaţia sa de serviciu”.

„A manifestat căinţă sinceră vizavi de acţiunile pe care le-a întreprins şi care i se încriminează acestuia la transmiterea cauzei penale de învinuire a lui Caramalac organelor Federaţiei Ruse...În contextul faptului că prevederile articolului 303 cad sub incidenţa legii cu privire la amnistie, cu referire la aniversarea a 25 de ani de la Independenţă, am solicitat ca acesta să fie recunoscut culpabil...am solicitat încetarea procesului în conformitate cu legea cu privire la amnistie şi am solicitat ca să fie aplicată pedeapsa complementară, sub formă de interzicere de a ocupa funcţii publice pe o perioadă de trei ani de zile”, a declarat Vitalie Galeru.

Pântea ar fi fost reţinut pe 11 octombrie 2016, pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu în procesul investigării cazului Caramalac.

Dosarele penale deschise de procurorii de la Chişinău au fost trimise în vara anului 2013, către orga­ne­ abi­li­tate din Rusia. Aces­t fapt a fost posibil după ce Pântea şi-a pus semnătura sub sem­nă­tura lui Andrei Pân­tea pe actele necesare, în calitate de adjunct al procurorului general, conform zdg.md

După ce dosarul Caramalac a fost transmis procurorilor ruşi, aceştia l-au achi­tat. În rezultat, Grigore Caramalac poate veni în Mol­dova fără ris­cul de a fi reţi­nut sau pedep­sit pen­tru infrac­ţiu­nile pentru care a fost învinuit anterior.

Grigore Caramalac alias „Bulgaru” este un hoţ în lege şi este învinuit de procurori de comiterea infracţiunilor de banditism, complicitate la tentativă de omor premeditat cu circumstanţe agravante, şantaj şi sustragere în proporţii deosebit de mari din avutul proprietarului, fiind anunţat în urmărire internaţională, dar care se află pe teritoriul Federaţiei Ruse.

Caramalac a fost dat în căutare prin Interpol încă în 1998, iar pe 16 septembrie 2010, el a fost arestat într-un bar din oraşul Moscova, unde, alături de alţi 23 hoţi în lege, urmau să discute despre împărţirea sferelor de influenţă şi să pună punct unor conflicte. Potrivit presei ruse, în ziua imediat următoare, Karamalak a fost eliberat de procurori, scrie timpul.md. Până în prezent acesta se află la Moscova.