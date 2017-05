De astăzi începe controlul comun la punctul de trecere a frontierei Cuciurgan-Pervomaisc

La prima etapă, preconizată pentru aproximativ şase luni, angajaţii Serviciului Vamal şi ai Poliţiei de Frontieră ale Republicii Moldova, împreună cu structurile ucrainene respective, vor efectua controlul în comun doar asupra operaţiunilor de export de bunuri din regiunea transnistreană. În acelaşi timp, angajaţii Poliţiei de Frontieră vor monitoriza fluxurile de transport şi persoane, vor înregistra cetăţenii străini care vor intra sau vor ieşi de pe teritoriul Republicii Moldova şi vor oferi informaţii pertinente persoanelor interesate vizând legislaţia naţională a Moldovei în domeniul migraţiei.

La cea de-a doua etapă, colaboratorii Serviciului Vamal şi ai Poliţiei de Frontieră, împreună cu structurile ucrainene de profil, vor efectua controlul în comun asupra traficului de bunuri, atât la export, cât şi la import, precum şi al mijloacelor de transport şi al persoanelor fizice. Agenţilor economici şi persoanelor fizice din regiunea transnistreană nu le vor fi impuse restricţii sau interdicţii care ar schimba procedurile existente de trecere a frontierei. Produsele de origine vegetală şi animală vor putea fi introduse şi scoase din regiunea transnistreană în baza certificatelor corespunzătoare eliberate de către serviciile fitosanitare şi veterinare abilitate ale statelor respective, fără a fi supuse controlului de rigoare şi fără achitarea a careva plăţi.

Efectuarea controlului în comun în punctul de trecere „Cuciurgan-Pervomaisc” are drept scop de a facilita traficul de mărfuri, a mijloacelor de transport şi persoanelor fizice conform principiului „o singură oprire – un singur ghişeu”, în particular, prin efectuarea procedurilor vamale necesare pentru desfăşurarea operaţiunilor de export-import de bunuri în regiunea transnistreană, inclusiv a celor accizabile, reducerea considerabilă a timpului de control în vamă şi a cheltuielilor de transport, precum şi prin controlul selectiv al mijloacelor de transport şi al mărfurilor.

Tiraspolul susţine că prin stabilirea controlului vamal comun moldo-ucrainean se doreşte instituirea unei blocade în jurul Transnistriei

Chestiunea este mult discutată la Tiraspol. Administraţia regiunea consideră că un control vamal comun moldo-ucrainesc până la frontierea din regiunea transnistreană le va distruge economia.

Preşedintele aşa-numitului comitet vamal al Transnistriei, Vitalie Neagu, precizează că pierderile regiunii din stânga Nistrului s-ar ridica la 14 milioane de dolar anual, fiindcă vameşii Chişinăului care vor asigura controlul vamal la frontiera Ucrainei cu regiunea transnistreană vor acţiona în baza legislaţiei malului drept al Nistrului, în aşa mod cetăţenii din stânga Nistrului nu vor putea importa un şir de produse în regiunea transnistreană, din cauza diferenţei de legislaţie.

Neagu aduce şi un exemplu în acest sens. Potrivit lui, ei nu vor putea importa anumite produse care necesită un control fitosanitar sau veterinar, fiindcă partea moldovenească stabileşte clar care sunt punctele de trecere unde este efectuat controlul respectiv pentru ca aceste produse din carne să poate intra în ţară, însă Cuciurgan-Pervomaisk nu ar intra în lista punctelor de trecere stabilite de Guvernul de la Chişinău, pe unde este posibil importul de carne.

La întrevederea din 30 martie dintre Igor Dodon şi preşedintele nerecunoscut al Transnistriei, Vadim Krasnoselskii, subiectul primordial al discuţiilor a fost legat de controlul vamal comun moldo-ucrainean.

„Domnul Krasnoselskii şi-a exprimat îngrijorarea că odată cu implementarea acestor puncte, acestui control, ar avea de suferit bugetul regiunii transnistrene, al agenţilor economici cât şi persoanelor fizice. Noi am luat act de aceste îngrijorări, am ascultat opinia şi am luat decizia ca experţii din cadrul Aparatului preşedintelui, în special doamna Elena Gorelova, pe parcursul următoarelor săptămâni să facă o evaluare foarte clară a posibililor riscuri economice. Dacă este necesar să luăm anumite decizii ca agenţii economici să nu aibă de suferit, astfel de decizii noi vom propune, dacă e necesar şi iniţiative legislative”, a precizat Dodon.