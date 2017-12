Brazi licitaţi cu mii de lei

Bătălia cea mare s-a dat pentru bradul brodat „Fir cu Fir”, preţul căruia a început de la 800 de lei şi a ajuns la 6500. Autoarea lui, studenta Universitatăţii Tehnice din Moldova, Zolotaia Cristina, spune că a brodat bradul cu mult suflet, aşa încât anume el să fie cel mai bun. Lucrarea a făcut-o timp de două săptămâni.

Valentin Bostan, cel care a luat premiul mare la ediţia de anul trecut, şi-a expus lucrarea pe care a numit-o „Regele Brazilor”, care cântăreşte aproximativ 30 de kg, cerând pentru ea 10 mii de lei. Bradul este din lemn de tei şi, spune autorul, până a aşunge la forma finală, a lucrat practic neîntrerupt la el timp de şase zile. Lucrarea a fost cumpărată la un preţ care îl depăşeşte puţin pe cel iniţial.

Un alt brad – „Artificiile”, procurat de un agent economic cu zece mii de lei, a fost realizat prin tehnica point to point, pe sticlă, de studenta Universităţii Pedagogice, Eugenia Teguţa, care participă pentru prima dată în concurs. „Lucrarea pe care am realizat-o a fost inspirată de la artificii pentru că de mică eram fascinată de acest miracol care se întâmplă pe cer. Am lucrat cinci zile şi cinci nopţi la ea”, a spus tânăra.

Nata Albot, fondatoarea Klumea, a spus că pentru prima dată la licitaţie au putut participa şi doritorii, nu doar oamenii de afaceri sau agenţi economici invitaţi. S-au putut implica toţi cei care au procurat bilete.

În cadrul concursului, juriul a desemnat patru câştigători, fiind oferit şi premiul „Ales de public”. Învingătorii au primit bani şi premii de la sponsori şi parteneri.

La Balul Brazilor a avut loc şi un târg de Crăciun, cu lucrări create de meşterii autohtoni. Participanţii au putut savura un concert de colinde şi un recital live al trupei Via Dacă.