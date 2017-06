Primar trimis în judecată într-un dosar de corupţie cu prejudiciu de aproape 130.000 de lei

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj l-au trimis în judecată pe primarul comunei Gîlgău, liberalul Cristian Ungur, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie în formă continuată (17 acte materiale).

În calitate de edil şi ordonator de credite, Ungur "şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiunile de serviciu, acceptând la plată un număr de 17 facturi fiscale pentru servicii de salubrizare, facturi emise de SC Deiosim Com SRL, şi a dispus virarea în contul acestor facturi a sumei totale de 129.889,69 lei", se arată într-un comunicat de presă al Parchetului. Anchetatorii susţin că plăţile s-au făcut cu încălcarea prevederilor Legii nr. 51/2006 şi ale Legii nr. 101/2006, debugetul comunei Gîlgău fiind prejudiciat cu suma amintită, iar firma alegându-se cu un folos necuvenit. Prejudiciul a fost recuperat parţial, mai spun procurorii.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi reprezentantul firmei Deiosim Com SRL, Ioan Puiu, sub acuzaţia de complicitate la abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie în formă continuată. Despre acesta, anchetatorii susţin că a emis 18 facturi fiscale privind servicii de salubrizare, prima fiind acceptată la plată de către suspectul C.E., iar celelalte 17, de către primar. Prin acţiunea sa a facilitat decontarea nelegală a sumei facturate, cauzând o pagubă se 135 921,33 lei comunei şi realizând un folos necuvenit pentru SC Deiosim Com SRL.

Dosarul se află pe masa magistraţilor de la Judecătoria Jibou.

