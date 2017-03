Pagini de cărţi curbate cu mesaje neobişnuite. Tânără care şi-a dezvoltat o afacere din îndoitul cărţilor „la mare artă“

Tiberia a învăţat de pe internet această artă FOTO Folded Books & more

Dacă pentru cei mai mulţi, îndoitul paginii unei cărţi indică locul unde au rămas cu cititul, pentru Tiberia Korazsan, o tânără de 22 de ani din Zalău, acesta este unul dintre paşii pe care trebuie să-i urmeze pentru a transforma o carte în origami. Rezultatele sunt impresionante. Dacă la prima vedere, cărţile care au trecut prin mâinile Tiberiei par a fi unele obişnuite, la deschidere, paginile lor îndoite capătă diverse forme sau mesaje, astfel încât se transformă în obiecte de decor inedite.

Studentă la Facultatea de Ştiinţe şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“, din Cluj-Napoca, Tiberia a aflat întâmplător despre cărţile cu pagini îndoite (în engleză, li se spune folded books). Se întâmpla în urmă cu aproximativ cinci ani, când, navigând pe aplicaţia Pinterest, a dat peste o fotografie cu un volum în interiorul căruia se afla o inimioară. „Era o carte relativ simplă, dar inimioara aceea o făcea tare interesantă. Am analizat fotografia şi astfel am realizat că forma era dată prin îndoirea paginilor cărţii“, îşi aminteşte Tiberia.

Artist autodidact

Provocarea i s-a părut mai mult decât interesantă, aşa că nu a stat mult pe gânduri şi s-a apucat de treabă, cu atât mai mult cu cât este pasionată de tot ceea ce înseamnă lucru manual, de la redecorarea de sticle şi borcane, la realizarea de tablouri din cuie. Migala şi îndemânarea tinerei au dat roade, astfel că după doar câteva ore de muncă după ureche, cum se spune, din mâinile ei a ieşit o inimioară relativ asemănătoare cu cea a modelului din fotografia găsită pe reţeaua socială.

Mulţumită de acest prim rezultat şi convinsă că exerciţiul o va ajuta să se perfecţioneze, Tiberia a continuat să îndoaie paginile cărţilor pentru a crea şi alte modele. A renunţat la abordarea „după ureche“, realizând că pentru un aspect desăvârşit este nevoie de tehnică. „Am descoperit tot felul de modele, cum să fac să apară din paginile cărţilor nume proprii şi date, diferite cuvinte sau forme. Fiind încântată de ceea ce am reuşit să fac cu prima mea carte, am zis sa încerc să mai fac şi alta. Primele cărţi au fost facute doar «copiindu-le» pe cele găsite pe Pinterest. Studiind, însă, mai multe poze, mi-am dat seama că există diferite tehnici de îndoire a paginilor pentru a obţine diferite efecte, dar şi că este vorba despre calcule exacte pentru a avea o formă perfect definită“, povesteşte tânăra.

Până să descopere acest important detaliu, recunoaşte că munca era dificilă: „Îmi amintesc şi acum cel mai dificil proiect la care am lucrat: o carte ale cărei pagini pliate trebuia să formeze cuvântul «LOVE» (n.r. – iubire). Pentru că nu ştiam că este nevoie de calcule precise pentru o muncă eficientă, am îndoit totul aşa cum am crezut eu de cuviinţă, lucru care nu a fost deloc uşor şi care a presupus foarte mult timp“.

Preia comenzi pe Facebook

Situaţia s-a schimbat, însă, după ce a schimbat metoda de lucru. Înarmată cu un creion, o riglă şi cu multă răbdare, tânăra a pliat cu precizie matematică volum după volum, creând modele care mai de care mai interesante şi mai complexe. În toamna anului trecut, şi-a deschis o mică afacere pe Facebook – Folded Books&more –, unde preia comenzi de la cei aflaţi în căutarea unui cadou interesant şi originial. „Am dat drumul micii mele afaceri, la insistenţele mai multor apropiaţi, abia anul trecut, în septembrie 2016, deoarece eram ferm convinsă că lumea nu va aprecia“, mărturiseşte Tiberia. Neîncrederea de la început s-a risipit imediat ce comenzile au început să curgă.

Pentru a da o nouă formă paginilor cărţilor, studenta susţine că poate avea nevoie chiar şi de cinci zile: „Totul depinde de complexitatea modelului ales de client şi dacă am sau nu calculele efectuate. Oricum, găsesc această îndeletnicire calmantă. Îmi permite să îmi pun în valoare creativitatea“. Cât despre alegerea modelului, tânăra din Zalău susţine că aceasta îi aparţine clientului, însă, la nevoie, Tiberia poate veni cu sugestii în funcţie de prilejul cu care este dăruită cartea ori de persoana care urmează să o primească.

Şi pentru că nu orice carte se potriveşte pentru o astfel de procedură, tânăra preferă să lucreze cu volumele din stocul propriu. „Cărţile trebuie să aibă fila mai groasă şi pentru o ţinută mai bună, coperţi cartonate“, explică ea, adăugând că o astfel de carte poate fi un dar de nuntă perfect ori un cadou original pentru ziua de naştere a persoanei dragi. Sau, de ce nu, să fie aşezată ca obiect de decor într-o vitrină ori în bibliotecă. În ceea ce priveşte preţurile, ele variază în funcţie de complexitatea modelului ales şi sunt cuprinse între 50 şi 100 de lei.

La mai puţin de jumătate de an de când a demarat afacerea pe site-ul de socializare, Tiberia Korazsan se arată mulţumită de rezultate, cu atât mai mult cu cât comenzile au început să curgă nu doar din Zalău, ci şi din alte oraşe ale ţării. „Până acum sunt mulţumită de cum decurge mica mea afacere, dar sper să mă extind pe viitor. Mă gândesc chiar şi la o metodă prin care să îmbrac coperta volumelor, să o personalizez“, mai spune Tiberia.

De la hobby, la artă

ll Această tehnică de îndoire a paginilor cărţilor îşi are originile în origami, arta tradiţională japoneză de pliere a hârtiei în variate modele, de la diverse creaturi, la obiecte ori forme decorative abstracte. Literatura de specialitate le atribuie chinezilor meritul de a fi îndoit pentru prima dată hârtia, cândva în secolul al II-lea al erei noastre, atunci când se consideră că a fost inventată, pentru a-i da diverse forme şi scopuri.

Japonezii sunt, însă, cei care au ridicat acest meşteşug la rang de artă. Unul dintre promotorii „cărţilor cu pagini îndoite“ este artistul american autodidact Isaac G. Salazar. Aflat în căutarea unui hobby, în 2009, el a încercat, la sugestia soţiei sale, să dea un nou aspect paginilor unei cărţi, îndoindu-le. Dovedind un talent uriaş şi o creativitate de invidiat, artistul a revoluţionat arta origami şi a pus într-o altă lumină volume prăfuite de vreme, creând din foile de hârtie simboluri, litere şi chiar cuvinte întregi. Totul prin simpla pliere a celor două colţuri ale fiecărei pagini. Fără pagini rupte, fără decupaje, fără lipire ori alte tehnici.

