Heliportul SMURD construit fără pistă de aterizare. Situaţia halucinantă în care se află investiţia de peste 1 milion de lei

La aproape doi ani de la finalizarea hangarului de la Jibou, ce ar trebui să găzduiască elicopterul SMURD alocat judeţelor Cluj, Sălaj, Maramureş, Satu Mare, Bihor şi Bistriţa-Năsăud, autorităţile nu au găsit încă o soluţie pentru a-l face funcţional. Investiţia în valoare de 1,1 milioane de lei, construită din bani de la bugetul judeţului, pe un teren din incinta subunităţii ISU “Porolissum” Sălaj, este ţinută sub lacăt pentru că nu dispune de o platformă de aterizare pentru aparatul de zbor.

Deşi hangarul a fost finalizat în septembrie 2016, autorităţile judeţene au emis o hotărâre prin care au returnat imobilul în domeniul public al statului abia la finalul anului trecut. Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” Sălaj - a intrat administrarea amplasamentului abia joi, 3 mai, după ce Guvernul a aprobat o hotărâre prin care imobilul a fost inscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Pentru ca heliportul să fie dotat cu o pista de aterizare, Guvernul va trebui să emită o nouă hotărâre, prin care imobilul să se întoarcă în administrarea Consiliului Judeţean, care aloce mai apoi fondurile necesare construirii platformei. Potrivit estimărilor oficialilor sălăjeni, investiţia s-ar ridica la circa 1 milion de lei.

Problema heliportului de la Jibou nu îi este străină secretarului de stat Raed Arafat, care, în urmă cu un an, cu prilejul unei vizite de lucru în Sălaj, declara că finalizarea investiţiei este "o chestie de legalitate şi de hârtii". "Orice heliport are etape de construcţie, iar la Jibou a rămas o etapă: cea a platformei. E o chestie de legalitate şi de hârtii, din păcate, în care cei de la Consiliul Judeţean Sălaj nu au nicio vină. Urmează să fie rezolvată, sper în acest an, prin emiterea unei noi hotărâri de Guvern. Documentele ce trebuie finalizate sunt în curtea noastră, la Bucureşti", afirma Arafat în aprilie 2017.

Hangarul elicopterului SMURD a fost finalizat în septembrie 2016, printr-o investiţie de 1,1 milioane de lei asigurată de la bugetul judeţului. Elicopterul de terapie intensivă care ar urma să staţioneze aici va deservi judeţele Cluj, Sălaj, Maramureş, Satu Mare, Bihor şi o parte din judeţul Bistriţa-Năsăud, coordonarea medicală urmând să fie asigurată de Spitalul Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca, unde vor ajunge cele mai multe dintre cazurilor care necesită intervenţia aparatului de zbor.

Mai puteţi citi:

FOTO Hangarul elicopterului SMURD alocat judeţelor din nord-vest a fost finalizat. Cum arată investiţia de peste un milion de lei