Firme închise pe bandă rulantă. În fiecare zi din 2016, cinci patroni au pus lacătul pe uşă

Peste 1.800 de firme din judeţul Sălaj şi-au suspendat activitatea, s-au dizolvat ori au fost radiate voluntar în decursul anului trecut, cu 7% mai multe decât în 2015, arată ultimele statistici ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Potrivit sursei citate, 171 de patroni sălăjeni au decis să suspende activitatea firmelor pe care le deţin, numărul lor fiind cu aproape 31 de procente sub cel întregistrat în 2015.

Alte 1.273 de societăţi au fost radiate, faţă 1.087 cu un an înainte. Datele ONRC mai arată că în intervalul ianuarie-decembrie 2016, numărul firmelor dizolvate a crescut uşor, ajungând la 377, de la 362 în anul anterior.

În scădere este şi numărul agenţilor economici care au deschis procedura insolvenţei, premergătoare falimentului. Astfel, dacă în 2015, 85 de firme se aflau în această situaţie, anul trecut numărul lor s-a redus cu 20 la sută, până la 68. Un trend descendent se remarcă şi în cazul înmatriculărilor de firme noi. Conform ONRC, în 2016, au fost înfiinţate 1.201 companii, cu 6,17 la sută sub nivelul înregistrat cu un an înainte.

La finele anului 2016, în Sălaj erau activi 12.542 de comercianţi, 49,9% fiind persoane juridice, iar diferenţa, persoane fizice autorizate. Raportat la situaţia din anul anterior, creşterea este de aproape doar 1,27%.

