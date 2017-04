Condamnări în dosarul fraudării referendumului. Închisoare cu executare pentru interlopul Kamaz

Reţinut în urmă cu câteva zile la frontiera cu Republica Moldova, şimleuanul Bogdan Măgurean, zis şi "Kamaz", a fost condamnat la închisoare cu executare în dosarul "Referendum", pentru complicitate la infracţiunea de promisiune, oferire sau dare de bani, bunuri sau alte foloase în scopul de a determina alegătorul să voteze, în cadrul referendumului şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.

Magistraţii Curţii de Apel Cluj i-au aplicat o pedeapsă de un an şi două luni de închisoare, la care au adăugat pedeapsa de un an de închisoare primită în 2012, cu suspendare sub supraveghere, pentru ca a condus fără să deţină permis. Astfel, Kamaz va petrece în spatele gratiilor doi ani şi două luni. În plus, şimleaunului i-au fost interzise, pe o perioadă de trei ani, următoarele drepturi: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi Dumitru Samson, fiul vitreg al fostului ministrul al Apărării, Corneliu Dobriţoiu, pentru fraudarea Referendumului pentru demiterea ex-preşedintelui Traian Băsescu, în 2012. Acesta a fost condamnat de către instanţa clujeană la doi ani şi opt luni de închisoare cu executare.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în contextul organizării a referendumului, Samson a organizat o acţiune de mobilizare a electoratului la nivelul judeţului Cluj, în vederea exercitării dreptului la vot de către alegători, în schimbul unor foloase materiale constând în bani sau produse alimentare (mâncare şi băutură). Pentru a pune în aplicare această acţiune de mobilizare a electoratului, el a apelat la mai multe persoane, printre care şi sălăjeanul Bogdan Măgurean, "cu sprijinul cărora a contactat lideri ai unor comunităţi cu locuitori majoritari cu situaţie defavorizată (acestea fiind persoane lipsite de resurse financiare), pe care să-i capaciteze în exercitarea dreptului la vot în contra unor sume de bani". Astfel, în 29 iulie 2012, Samson a oferit, prin intermediul complicilor, câte 50 de lei, plus mâncare şi băutură, alegătorilor din zona Pata Rât care erau de acord să meargă la vot.

Dat în urmărire internaţională, Kamaz a fost prins săptămâna trecută la frontiera cu Republica Moldova, într-un microbuz ce efectua curse regulate spre România. Pe numele său există un mandat de arestare în lipsă într-un dosar în care este acuzat de favorizarea făptuitorului, tăinuire şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

