Vasluianul găsit beat într-o curte din Londra s-a întors în România: „M-au bătut fără oprire, m-au stropit cu alcool şi au zis că mă aruncă în WC“

Cazul lui Mihai Danciu a ajuns în spaţiul public după ce o româncă, asistentă medicală la un spital din Londra, a cerut sprijinul conaţionalilor. Originar din localitatea vasluiană Albeşti, comuna Deleşti, Mihai Danciu a ajuns la un spital din Londra, după ce a fost găsit în curtea unor englezi, bătut şi mirosind a alcool. Bărbatul îşi aducea aminte doar numele, nu şi cum a ajuns în Anglia.

Ajutat cu bani de un român aflat la muncă în Londra, după 12 zile de spitalizare, Mihai Danciu a revenit la Vaslui la sfârşitul săptămânii trecute. Bărbatul a povestit pentru presa locală cum a ajuns în Anglia, afirmând că ar fi fost victima unor traficanţi, persoane de etnie rromă din localitatea Toflea, judeţul Galaţi.

Mihai Danciu povesteşte că a decis să plece în Anglia după ce mai mulţi săteni i-au spus că ar fi o şansă să câştige un ban în plus, cu atât mai mult cu cât în trecut mai muncise în Italia. Astfel, la jumătatea lunii octombrie, împreună cu un consătean a mers în Buzău, unde îi aştepta intermediarul din judeţul Galaţi. Două microbuze pline cu români, bărbaţi din judeţele Moldovei, au plecat atunci cu destinaţia Anglia.

După ce a ajuns în Londra, Danciu şi ceilalţi conaţionali au ajuns la locuinţa intermediarului, care le-ar fi explicat condiţiile de muncă şi remuneraţie. Astfel, românii urmau a munci câte 12 ore pe zi pe un şantier, urmând a fi platiţi cu 600 de lire, bani din care urma a fi reţinuta chiria. Danciu susţine ca lui i s-a propus sa locuiască într-o cameră alături de alţi 12 muncitori şi să doarmă pe nişte saltele.

Nemulţumit, bărbatul afirmă că a părăsit locuinţa intermediarului din Toflea. Nu a apucat să ajungă prea departe pentru că, afirmă el, ar fi fost ajuns de oamenii traficantului care l-ar fi bătut ore în şir şi l-ar fi ameninţat că îl aruncă într-un WC.

”M-au legat de mâini şi de picioare, mi-au pus căluş în gură şi după asta mi-au dat bătaie. M-au udat cu vin, cu apă şi mi-au turnat coniac pe gât şi apoi m-au bătut încontinuu de la ora 10 dimineaţă până la 12 noaptea. Au zis că mă dau în WC, în hazna. Deja mă puseseră cu capul în gaura aia. Era un oblon din tablă. Am avut noroc de un coleg de muncă, dacă pot să-i spun aşa, care, în momentul în care a dat să intre în casă, m-am strecurat pe lângă el şi am fugit din casă. Am ajuns lângă un gard şi, după ce am pus piciorul pe un şpalier de 70-80 de centimetri, am sărit un gard de peste doi metri în curtea vecinilor. Am început să fug, însă, fiind noapte, m-am lovit cu pieptul de un gard din plasă de sârmă, m-a respins şi am început să fug în lungul lui”, a declarat Mihai Donciu pentru ziarul Est News.

Bărbatul susţine că a rămas în respectiva curte până a doua zi dimineaţă pentru că i-a fost frică să se mai deplaseze pentru a nu fi prins de tranficanţi.