Traficantul care a făcut din casa bunicilor un laborator pentru droguri: „Voiam să văd cum este marijuana adevărată, naturală, nestropită cu chimicale“ FOTO

Nu mai puţin de 20 de kilograme de cannabis, masă verde, şi mai multe seminţe au fost descoperite de poliţiştii Serviciului de Combaterea Criminalităţii Organizate la o casă bătrânească din satul Horga, comuna Euperni, din judeţul Vaslui. Velu Maftei Cornel (26 ani), cunoscut consumator de droguri din Bârlad, a fost arestat la sfârşitul anului trecut, fiind acuzat de trafic de droguri.

Luni, 16 aprilie, tânărul de 26 de ani a fost audiat de judecătorii Tribunalului Vaslui. În faţa instanţei, a recunoscut acuzaţiile, solicitând să fie judecat prin procedura simplificat. A invocat că a vândut unei singure persoane cannabis, motivând că a insistat foarte mult şi că, de fapt, drogurile erau păstrate pentru consum propriu, deoarece nu era mulţumit de ceea ce găsea pe piaţa locală a dealerilor.

Maftei a relatat că locuia singur în casa bunicilor şi că mai mulţi localnici ştiau că era consumator de droguri. Anul trecut, tânărul a înfiinţat culturi de cannabis outdoor şi indoor atât în casa bunicilor săi din satul Horga, comuna Epureni, cât şi într-un solar pe o suprafaţă agricolă din spatele locuinţei. În plus, în două camere ale casei crease un laborator prevăzut cu lumini, ventilaţie şi sisteme cu senzori de căldură şi umiditate.

”Recunosc că am oferit droguri martorului Artene Dragoş Cătălin. Nu am vrut să-i dau, însă m-a rugat şi până la urmă am acceptat la insistenţele lui. Am încasat 1.500 de lei. I-am spus că nu mai de dat şi să nu mai vină că nu o să-i mai dau”, a declarat Maftei judecătorilor.

Acesta a invocat că a fost singura dată când a vândut cannabis din cultura proprie. Cornel Velu Maftei a povestit judecătorilor că la un moment dat a spus unui prieten că are o cantitate mare de cannabis , pe care ar fi vrut să o transforme în haşiş, pe motiv că ”era prea slabă”.

”A fost ca un test pentru mine”

”I-am solicitat martorului Popa Adrian Vlăduţ o presă să fac canabisul haşiş. I-am spus că nu am de vânzare, ci doar pentru mine. Nu i-am vândut droguri. Nici nu mi-a mai adus presa şi nici nu m-a mai căutat. A fost un prieten fals. În casă aveam un cântar electronic micuţ, pe care mă uitam să văd cât fumez. Celelalte cântare care au mai fost găsite în casă erau de-ale mamei, le folosea la făcut prăjituri, când a locuit acolo. În ultima vreme locuiam singur şi mi-am cam făcut de cap”, s-a scuzat tânărul în faţa instanţei.

El a recunoscut că era dependent de cannabis, iar decizia de a-şi înfiinţa propria cultură a venit în momentul în care nu mai era mulţumit de ”marfa altora”, despre care aflase că ”nu era naturală”.

”Toată cantitatea (cele 20 de kilograme n.r.) era pentru consumul meu propriu. Nu îmi plăcea ce fumam de la alţii. A fost ca un test pentru mine. Voiam să văd cum este marijuana adevărată, naturală, nestropită cu chimicale, aşa cum este ea pentru sănătate, pentru calmare şi starea de bine. Şi aroma era diferită. Nu am dat niciunei altei persoane în afară de martorul Artene, dar am fost văzut fumând de alte persoane”, a conchis inculpatul, asigurând instanţa că ”îi pare rău şi nu va mai face”.

Maftei Velu Cornel s-a mai aflat în vizorul poliţiştilor de la Crimă Organizată în 2010. Atunci a fost trimis în judecată pentru consum ilicit de droguri, fiind condamnat la patru luni de închisoare cu suspendare.