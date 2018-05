Spaima trăită de o familie atacată de un bărbat care bătea o femeie pe stradă. Agresorul s-a urcat pe maşină şi a lovit cu picioarele până a spart parbrizul

Deşi cunoscut cu antecedente penale, agresorul, Roger Sincler Mihaiu, a scăpat cu o pedeapsă blândă, judecătorii dispunând condamnarea acestuia la plata unei amenzi penale de 2.700 de lei, reprezentând 180 zile de închisoare, în cazul în care nu va fi achitată.

În plus, bărbatul de 44 de ani a fost obligat de judecători ca timp de un an să nu se apropie la o distanţă mai mică de 100 de metri de familia agresată şi nici să comunice cu aceasta în vreun fel. Sentinţa pronunţată de Judecătoria Bârlad la sfârşitul lunii aprilie nu este definitivă.

Scandalul provocat de Roger Sincler Mihaiu a avut loc în februarie 2017. Pe 25 februarie 2017, în jurul orelor 16.00, Mihai Enciu, din Bârlad, se deplasa împreună cu soţia acestuia şi nepoata acestuia în vârstă de 12 ani, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Bârlad. Soţii Enciu se îndreptau spre casă.

La un moment dat, au ajuns la un loc unde pe carosabil se aflau 5-6 persoane aflate într-un conflict. Conducătorul auto a oprit în apropierea grupului deoarece nu putea trece, moment în care o femeie care era agresată de către Mihaiu Roger Sincler s-a îndreptat spre maşină pentru a se refugia în interior.

”În acel moment inculpatul care se manifesta foarte violent, fiind dezbrăcat la bustul gol şi în stare de ebrietate, s-a urcat pe capota motor a maşinii aparţinând persoanei vătămate şi a început să lovească în mod repetat cu pumnii parbrizul maşinii, care s-a spart. Inculpatul se manifesta zgomotos, adresând injurii şi ameninţări. A intervenit martora G. M. care l-a tras de pe capotă pe inculpat, iar persoana vătămată a demarat şi a plecat de la locul respectiv, fiind urmărit de inculpat, care alerga după maşină şi agita un obiect contondent. Acţiunile inculpatului au creat o puternică stare de temere asupra ocupanţilor maşinii şi în special asupra minorei B. R., care a trăit clipe de groază. Aceştia s-au temut foarte serios pentru integritatea lor corporală şi pentru viaţa lor”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Bârlad.

Agresorul ”realizează venituri permanente în Franţa”

În faţa judecătorilor, bărbatul de 44 de ani şi-a recunoscut faptele. „Îmi menţin declaraţia dată în timpul urmăririi penale. Recunoscut săvârşirea faptelor astfel cum sunt descrise în rechizitoriu, recunosc faptul că în data de 25.02.2017, în jurul orei 16.00 după ce am consumat băuturi alcoolice în public am provocat scandal, am comis acte de violenţă asupra maşinii aparţinând persoanei vătămate Enciu Mihai, am provocat distrugeri, am spart parbrizul maşinii lui Enciu Mihai. Mi-a cerut 700 lei şi i-am dat această sumă. În situaţia în care voi fi găsit vinovat şi condamnat sunt de acord să prestez muncă în folosul comunităţii. Realizez venituri permanente în Franţa aproximativ 1.200 euro lunar. Am revenit în ţară pentru proces. Nu am reuşit să vin la primul termen”, a declarat agresorul cu ocazia audierii în instanţă.

În motivarea sentinţei, magistraţii Judecătoriei Bârlad admit că faptele agresorului sunt foarte grave, însă cu toate acestea instanţa a apreciat că amenda penală este suficientă pentru reeducarea acestuia.

”Inculpatul a înţeles să îşi facă singur dreptate, să apeleze la comiterea de acte reprobabile, dedându-se la manifestări care au generat în rândul opiniei publice locale şi generale un sentiment de revoltă şi de indignare, acte care nesancţionate corespunzător pot să încurajeze alte persoane să comită fapte similare, iar intensitatea şi rezonanţa socială a faptei comise, mediul social în care s-a produs tulburarea, au sporit pericolul social al infracţiunii săvârşite”, se menţionează în motivarea instanţei.