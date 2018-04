Pedofilul de la Huşi a agresat alte două fetiţe încă de anul trecut şi a fost lăsat în libertate, deşi a fost recunoscut. Mărturia tulburătoare a unuia dintre taţi

Daniel Benea (33 ani) mai este acuzat de o tentativă de viol şi agresiune sexuală comise în august, respectiv octombrie 2017, victime fiind o fetiţă de 9 ani şi alta de 12 ani. A fost identificat ca principal suspect încă de la fapta din luna august, însă poliţiştii au dispus cercetarea sa în stare de libertate.

”Nu au fost suficiente probe pentru a se propune o măsură preventivă. În plus, în perioada ianuarie- aprilie 2018 bărbatul a fost internat la o clinică de specialitate, în vederea efectuării unei expertize psihiatrice”, au precizat, pentru ”Adevărul”, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui.

Tatăl fetiţei de 9 ani, care a căzut victimă pedofilului în luna august anul trecut, a povestit reporterilor ”Adevărul” clipele de groază prin care a trecut copilul său. Bărbatul era convins că după depunerea plângerii agresorul a fost arestat, având în vedere că a fost identificat încă din seara agresiunii.

”Era într-o seară, în luna august. Fetiţa se juca din parcul din faţa blocului, iar eu am mers la spital, unde era internată soţia mea, care era însărcinată. Am lipsit aproximativ un sfert de oră. Când m-am întors în scara blocului era zarvă mare. În momentul în care a intrat în scara blocului, fetiţa a fost acostată de acest individ, care probabil o urmărise încă din parc. I-a pus mâna pe fund şi i-a făcut semn să nu vorbească. Fetiţa s-a speriat teribil şi a început să ţipe. A ieşit un vecin de la etajul 1 şi a alergat după acel individ, dar nu l-a mai prins. O altă vecină a sunat la Poliţie”, a relatat bărbatul.

Lăsat în libertate, deşi a fost recunoscut: ”Nici nu m-am gândit că nu îl arestează de atunci”

Împreună cu fetiţa, tatăl a mers la Poliţie unde a fost întrebat dacă doreşte să depună plângere. ”L-am întrebat pe poliţist, ce ar face el în locul meu? Evident, am depus plângere. Fetiţei i s-a arătat o poză cu un bărbat şi l-a recunoscut ca fiind cel care a atacat-o în scară. Nu s-a spus că mai avea fapte în antecedente, că ieşise recent din puşcărie. Agresorul a fost prins încă de atunci seara. Când am coborât din Poliţie era jos. Nu am apucat decât să îl întreb ce a avut cu fetiţa, ce a fost în mintea lui. Îmi pare rău că nu am ajuns cu două minute mai devreme de la spital, că l-aş fi prins eu în scara blocului. La Poliţie, după ce am depus plângerea nu m-a mai chemat nimeni niciodată. Eu nu ştiu care sunt procedurile. M-am gândit că l-au arestat atunci seara. Nici prin cap nu mi-a trecut că l-ar putea lăsa în libertate. Când am aflat duminică că a atacat alte fetiţe am avut un şoc”, a mărturisit tatăl copilei care în prezent are 10 ani.

Prins abia după ce una dintre mame şi-a strigat revolta pe Facebook

În cazul victimei de 12 ani, potrivit reprezentanţilor IPJ Vaslui, minora a fost acostată pe stradă de agresor prinsă în braţe şi forţată să întreţină relaţii sexuale. Copila a reuşit să se smulgă din bratele bărbatului şi să scape.

Vă reamintim că pedofilul a fost identificat de poliţişti luni, 16 aprilie, după ce duminică a agresat sexual două fetiţe, de 5 respectiv 8 ani. Autorităţile au intrat în alertă abia după ce mama fetiţei de 5 ani a relatat pe Facebook despre clipele de groază prin care i-a trecut fiica şi prietena ei. Femeia a depus şi plângere la Poliţie.

Daniel Benea a părăsit puşcăria în luna mai, anul trecut. Acesta a fost eliberat condiţionat după ce a ispăşit 9 din cei 10 ani de închisoare, pedeapsă primită în 2008, când a violat o fetiţă de 11 ani. Atunci, victima a fost sechestrată în timp ce se afla la şcoală.

Judecătoria Vaslui a dispus eliberarea condiţionată motivând că bărbatul de 33 de ani şi-a îndreptat comportamentul, s-a reeducat şi poate fi redat societăţii fără a fi considerat un pericol. Prima victimă a atacat-o la doar două luni după eliberarea condiţionată!

Daniel Benea a fost reţinut de poliţişti, iar la această oră magistraţii Judecătoriei Huşi judecă propunerea privind arestarea sa pentru 30 de zile.