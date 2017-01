Panica ginecologilor din Vaslui, acuzaţi că luau şpagă şi umileau pacientele sărace: „Te omor pe tine dacă te reclamă şi mă bagă şi pe mine“

Vineri, 20 ianuarie, la Tribunalul Vaslui, a fost programat un nou termen de judecata, la care erau aşteptaţi pentru audiere ultimii martori din lucrări, foste paciente ale medicilor incriminaţi, respectiv aparţinători ai acestora. Cum martorii, care nu se aflau la prima citare, fiind plecaţi la muncă în străinătate, nu s-a mai insistat în audierea lor.

Avocaţii celor trei medici incriminaţi au înaintat judecătorilor note cu probele în apărare. Cel mai mare număr de probe în apărare a fost solicitat de avocaţii doctoriţei Doina Andrei, cea în sarcina căreia, de altfel, sunt reţinute şi cele mai multe infracţiuni (30 de fapte). Avocaţii ginecologului Andrei încearcă să scoată mai mulţi aşi din mânecă, invocând nevinovăţia clientei lor.

Astfel, avocaţii doctoriţei Andrei au propus audierea de noi martori pentru fiecare dintre cele 25 de infracţiuni de luare de mită, patru de fals intelectual şi una de sustragere de înscrisuri. Printre martorii propuşi spre audiere se află şi directorul medical al Maternităţii Cuza Vodă Iaşi, prof. univ. dr. Maria Stamatin.

În timpul anchetei, medicul Doina Andrei a fost interceptată în timp ce încerca să intervină pe lângă prof. univ. dr. Maria Stamatin în favoarea colegei sale Simona Botez.

Cum a încercat Doina Andrei să pună o vorbă bună pe lângă medicii de la Iaşi

Andrei Doina: – Auzi, dar vreau să te întreb ceva. Madam Botez vrea să ajungă la Onofriescu, ei au fost colegi de…facultate.

Maria Stamatin. – Aşa!

A.D. – E…Că ăsta a făcut referat şi i-a cam dat culpă medicală doctoriţei. La un copil mort. N-are ea mare vină, că practic a fost internatã de Bazatin, pacientă de-a lui Bazatin cu prostii scrise pe foaie şi tot aşa. Ştii!

M.S. – Îhm!

A.D. – Şi i-am zis, să se ducă la profesor să explice care-i situaţia. Că ăsta, a citit foaia şi a citit de la minister hârtiile şi a dat…Nu a scris culpă, a scris…nu stiu ce a scris acolo. Penalizare oricum!

M.S. – Îhm! Îhm!

A.D. – Cum poate să ajungă la el?

M.S. – Îhm, să dea telefon şi să ajungã, ce să spun eu?!

A.D. – Dar el răspunde la telefon?

M.S. – Da.

A.D. – Da?

M.S. – De ce să nu răspundă?! Da.

A.D. – Ee, nu stiu, te întreb aşa!

M.S. – Da. Dar nu ştiu de ce te interesează pe tine ce face madam Botez?!

A.D. – Ee, pe mine mă interesează toţi colegii, ştii…tu ştii foarte bine că mă interesează!

Momentul flagrantului, mărul discordiei

Pe lângă audierea medicului ieşean, avocaţii doctoriţei Doina Andrei au solicitat instanţei şi aprobarea unor noi expertize, care să dovedească faptul că avorturile efectuate de aceasta ar fi avut vârsta legală.

La rândul lor, avocaţii Simonei Botez, au solicitat eliberarea suportului optic, pe care se află interceptările audio şi imaginile video surprinse cu ocazia flagrantului. Avocatul Ionel Nechita, apărătorul Simonei Botez, a invocat faptul că înregistrarea ar fi fost editară fiind scoase din conText anumite pasaje. Mai mult, acesta a invocat că ar fi fost redate în procesele verbale cuvinte pe care medicul Simona Botez nu le foloseşte. În opinia avocaţilor, flagrantul a stat la baza întregului dosar, iar ofiţerul acoperit ar fi avut o atitudine provocatoare.

Într-o convorbirea telefonică cu investigatorul sub acoperire, reţinută la dosar, Simona Botez îi explică acestuia cum să-şi convingă presupusa amantă, însărcinată în 13 săptămâni, să facă avort .

„În aceeaşi conversaţie, chiar îi explică martorului faptul că după trecerea unei perioade de două luni de zile de la momentul intervenţiei, nu se mai poate verifica modalitatea reală în care acesta a fost produs, demonstrând un modus operandi aprofundat în timp, generat atât de pregătirea medicală de specialitate, cât şi de intenţia de a-şi completa veniturile într-un mod ilicit”, au precizat procurorii.

Botez: "Te omor pe tine dacă te reclamă şi mă bagă şi pe mine"

B.S. (Botez Simona) – Aşa, mă rog şi ce-i cu ea?

I.(Interlocutor) – Am lăsat-o însărcinată.

B.S. – În câte luni?

I. – Zice că-i în 13 saptamâni.

B.S. – Aşa mare?! Deci exclus avort de ăsta banal! Sigur că se poate face, cu pastile, nu-i problemă.

B.S. – Problema este aşa, problema este aşa, se dau nişte tablete care îs nişte pastile care se obţin destul de complicat. Deci îi voi da o pastilă şi după 30 de ore vine în ziua respectivă când o chem eu şi se internează.

I. – Aha.

B.S. – Şi mai pun şi alte zeci de pastile.

I. – Aşa.

B.S. – Si… va avorta.

I. – Aţi… cât costă, cât, cu câti bani vin?

B.S. – Vreo 16.

I. – 16, 16 a… 16 milioane, da?

B.S. – Da.

1. - Şi mai trebuie ceva la asistentă?

B.S. – Nimic

I. – La ceva, la cineva, la aia?

B.S. – Nimic, a… rezolv eu.

I. – Ca să nu … ştiţi acolo să nu-mi bată obrazul şi alea.

B.S. – Nu, rezolv eu.

I. – Deci 16 milioane…

B.S. – Dar eu am încredere în tine? Că eu mă lipsesc dacă vorbeşti mult si…

I. – Deci doamnă, doamnă…

B.S. – Da, tu cu asta trebuie să fii foarte atent şi după ce rezolvi problema, nu trebuie.

I. – Nu, o ţin.

B.S. – Ascultă-mă ce-ţi spun eu, n-o da deoparte pentru că aşteaptă să treacă două luni.

I. – Da, da.

B.S. …Că altfel poate demonstra… după două luni mai demonstrează pe dracu.

B.S. – Dar eu te omor pe tine dacă te reclamă şi mă bagă şi pe mine.

I. – Nu, deci, nu, doamna doctor.

B.S. – Eu bineînţeles c-o să-mi iau nişte măsuri de siguranţă.

(…)

B.S. – Şi cât mai puţine vorbe prin împrejurimi.

I. – Deci, deci, nici măcar la telefon, nu discut nici măcar cu… nimeni. Nu ştie nimeni, nici mama, nimeni nu ştie, decât fratele meu.

B.S. – Eşti sigur?

I. – Fratele meu ştie, care mi-a zis „băi, nebunule”… deci m-a făcut în tot felul, „băi, eşti un prost, eşti una… Mulţumesc tare mult doamna doctor.

B.S. – La revedere!

I. – Sărut mâna! (…)

Judecătorii Tribunalului Vaslui au rămas în pronunţare asupra probatoriului ce urmează a fi administrat.

Interceptările care au scandalizat opinia publică

Ancheta cu privire la doctorii de la Secţia de Obstetrică Ginecologie de la Spitalul Judetean de Urgenţă Vaslui ar fi pornit ca urmare a unui denunţ făcut de o pacientă prin intermediul liniei directe puse la dispozitie de Directia Generala Anticorupţie (DGA).

În urma flagrantului organizat pe data de 9 februarie 2015, Simona Botez a fost prinsa la scurt timp dupa ce a primit 1.500 lei de la un investigator folosit de anchetatori, pentru a efectua o intrerupere de sarcina de 17 saptamani, intervenţie ilegală, avorturile fiind permise până la 14 săptămâni.

Medicul Doina Andrei a fost trimisă în judecată, fiind acuzată de săvârşirea de 25 de infracţiuni de luare de mită, patru infracţiuni de fals intelectual şi o infracţiune de sustragere de înscrisuri. La rândul său, medicul Simona Botez este acuzată de comiterea a 14 infracţiuni de luare de mită şi patru infracţiuni de fals intelectual. Cel de-al treilea medic inculpat Adrian Tănăsescu este acuzat de săvârşirea a zece infracţiuni de luare de mită.



Interceptările realizate de anchetatori aveau să scoată la iveală limbajul umilitor şi jignitor pe care doctoriţele Botez şi Andrei îl aveau la adresa pacientelor sărace, catalogându-le drept „proaste“, „scoafe“ sau „vaci“, iar pruncii erau făcuţi „draci“. De altfel, intercepările cu discuţiile celor două au scandalizat deopotrivă opinia publică şi judecătorii care au arătat în motivarea hotărârilor privind măsurile preventive că limbajul folosit de cei doi medici arătau dispreţul acestora faţă de însăşi profesia pentru care au depus jurământ. Arestate preventiv, cele două doctoriţe au fost plasate în arest la domiciliu şi, ulterior, sub control judiciar.

