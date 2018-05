Dansatoarele Andreei Antonescu, poze sexi în sala de şedinţe a Primăriei Bârlad. Reacţia oficialilor: „Suntem revoltaţi! Le-am prins şi fumând şi le-am atenţionat“

Cele două dansatoare au fost surprinse de spectatori în timp ce se fotografiau, fereastra având vedere chiar spre piaţa unde se desfăşura concertul. Imaginile cu cele două pozând în ipostaze sexi au devenit virale pe internet. De altfel, presa tabloidă a publicat şi fotografiile realizate de dansatoare în interiorul sălii de şedinţe, imagini pe care protagonistele le-ar fi publicat pe conturile personale de socializare.

Oficialii Primăriei Bârlad au reacţionat prompt, condamnând atitudinea celor două invitate. Potrivit primarului Dumitru Boroş, având în vedere că instituţia nu deţine o cameră specială pentru a putea fi folosită ca garderobă pentru invitaţi, au oferit vedetelor care au susţinut spectacol la Zilele Culturale ale municipiului, ce au avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, birouri din cadrul primăriei pentru a se schimba. Andreei Antonescu şi celor două dansatoare le-a fost oferită sala de şedinţe a Consiliului Local, pentru că, spun oficialii, era mai spaţioasă.

”Noi le-am oferit o sală pe post de garderobă. Era singura sală mai spaţioasă pe care le-o puteam oferi. Nu ne-am imaginat că se poate ajunge aici. Am avut atâţia invitaţi de-a lungul anilor, la evenimentele organizate, însă niciodată nu am avut parte de surprize neplăcute din partea lor. Sala respectivă este situată la etajul întâi, are jaluzele, însă nu au fost trase pentru că nimeni nu s-a gândit că acele fete ar folosi sala pentru a se fotografia la geamuri. Suntem revoltaţi şi condamnăm astfel de comportamente, care nu au ce căuta într-o instituţie publică. Atunci seara noi le-am surprins şi fumând, le-am atenţionat că sunt într-o instituţie publică şi nu este permis aşa ceva”, a precizat, pentru ”Adevărul”, Constantin Niţuc, consilierul primarului Dumitru Boroş.

În cadrul Zilelor Culturale ale municipiului Bârlad, în perioada 18 - 20 mai, pe platoul din faţa Primăriei au susţinut spectacole artişti de muzică populară, pop/rock şi de petrecere. Printre invitaţi s-au numărat Nicolae Furdui Iancu, Elena Merişoreanu, Veta Biriş, Compact B &Leo Iorga, Alex Velea, Andreea Antonescu, Florin Ristei, precum şi Radu Ille şi Minodora.

”Pentru toţi invitaţii noi am încercat să fim gazde bune şi să le oferim condiţii optime pentru a se desfăşura. Tuturor le-am pus la dispoziţie, pentru a se schimba, birouri din cadrul Primăriei. Probabil, pe viitor, pentru a evita astfel de incidente neplăcute, vom amenaja corturi speciale în apropierea scenei”, a completat consilierul Niţuc.

Una dintre fotografiile realizate în interiorul sălii de şedinţe a Primăriei Bârlad Sursa foto: Cancan

Andreea Antonescu a reacţionat în presa tabloidă, afirmând că dansatoarele nu s-au fotografiat dezbrăcate, aşa cum s-ar fi insinuat.

“Dansatoarele mele nu au pozat goale. Aveau costumele de baie care sunt decupate la spate. Ele şi-au făcut câteva poze pe care le-au postat pe Instagram. Nu e normal ce s-a întamplat, să stai să le pozezi de la distanţă. Ne-au spionat! Ne-au dat un birou şi uite unde s-a ajuns”, a declarat Andreea Antonescu pentru Cancan.