Cum s-a ajuns ca aproape jumătate de judeţ să rămână fără energie electrică, în urma ninsorilor. Explicaţiile oficialilor din Ministerul Energiei

După vizitele efectuate în mai multe zone ale judeţului, secretarul de Stat din Ministerul Energiei, Andrei Maioreanu, a declarat duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, că pagubele produse de fenomenele meteorologice din ultimele zile ar fi putut fi limitate dacă societatea care furnizează energia electrică ar acorda o mai mare atenţie activităţii de mentenanţă.

Andrei Maioreanu a precizat că reprezentanţii Delgaz Grid au dat asigurări că până pe 30 aprilie vor rezolva toate problemele pe liniile de medie tensiune, iar până pe 5 mai toţi abonaţiidin judeţul Vaslui vor fi realimentaţi. El a arătat că echipele Delgaz Grid care se ocupă de evaluarea şi remedierea pagubelor au fost suplimentate, dar că au fost şi situaţii în care nu s-a intervenit prompt.

''Am constatat, din păcate, că locuri unde erau trecute echipe care ar fi trebuit să intervină la faţa locului, din motive mai mult sau mai puţin obiective nu se aflau în zonă. (...) Am ţinut să am o întâlnire cu reprezentanţii Delgaz Grid pentru că după deplasările din teren şi văzând dimensiunea dezastrului o primă concluzie ar fi că potenţialul de resurse umane şi capacitatea organizatorică ni s-au părut a fi cumva depăşite. (...) Am senzaţia că acordă prea puţină atenţie programelor de mentenanţă şi modului de derulare a acestor programe. (...) Multe dintre situaţiile pe care le-am întâlnit pe teren ar fi putut fi preîntâmpinate, dacă programul de mentenanţă ar fi fost realizat'', a declarat Maioreanu.

Potrivit oficialului, autorităţile locale au fost preocupate de asigurarea căilor de acces pentru echipele de intervenţie, iar la nivelul factorilor de decizie a existat, în general, o bună mobilizare. De asemenea, a mai arătat Maioreanu, s-a pus accent pe zonele în care a fost întreruptă alimentarea cu apă, din cauza lipsei energiei electrice şi au fost asigurate generatoare, în mai multe localităţi.

''Fenomenele acestea meteorologice (...) au produs o avarie de o dimensiune uriaşă. Dacă avem în vedere că sunt 24 de stâlpi de înaltă tensiune avariaţi grav, peste 350 de stâlpi de medie tensiune distruşi, iar reţelele de joasă tensiune sunt foarte grav afectate, atunci putem avea o imagine asupra efectelor vremii. Se fac eforturi foarte mari pentru a-i realimenta pe consumatori, dar cu toţii trebuie să înţelegem că acest lucru nu poate fi făcut instantaneu'', a spus preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, prezent la conferinţă.

Judeţul Vaslui a fost cel mai afectat de ninsoarea abundentă şi viscolul puternic din perioada 20 - 22 aprilie. Potrivit reprezentanţilor Delgaz Grid, duminică dimineaţă la nivelul judeţului erau 43 de localităţi fără energie electrică.