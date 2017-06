Bătrân de 71 de ani, condamnat pentru viol. Septuagenarul a negat acuzaţiile şi a susţinut că este impotent de mai mulţi ani, însă probele ADN l-au indicat autor

Curtea de Apel Iaşi a menţinut practic condamnarea aplicată de instanţa de fond, Judecătoria Vaslui, face a fost contestată atât de bătrânul inculpat, cât şi de procurori. Decizia pronunţată astăzi de Curtea de Apel Iaşi este definitivă, poliţiştii de investigaţii criminale urmând a pune în aplicare mandatul de executare a pedepsei.

Violul pentru care a fost găsit vinovat Constantin Ciocan s-a petrecut în anul 2013, victima fiind o femeie de 80 de ani, care între timp a decedat. Cazul, însă, a fost soluţionat după trei ani de anchetă şi abia după ce probele ADN l-au indicat drept autor pe bătrânul de 71 de ani.

Constantin Ciocan locuieşte într-o suburbie a oraşului Negreşti iar în noiembrie 2013 a fost acuzat că a dat buzna peste femeia de 80 de ani şi a a batjocorit-o. Pentru că a refuzat să întreţină relaţii sexuale cu el, femeia a fost lovită cu brutalitate. A fost transportată, ulterior, la spital necesitând 12 zile de îngrijiri medicale. Deşi certificatul medico-legal indica faptul că a fost victima unei infracţiuni sexuale, iar victima a şi indicat făptaşul, poliţiştii au manifestat prudenţă faţă de reclamaţia bătrânei.

Constantin Ciocan, unul din cei mai gospodari oameni din localitate, a susţinut în faţa anchetatorilor că, de fapt, el nu mai poate întreţine relaţii sexuale de mai mulţi ani. Medicii legişti au ridicate probe pentru expertiza ADN, de la victimă, însă, rezultatele au întârziat luni de zile, pentru că Poliţia nu a avut bani să plătească expertiza.

Fiica victimei: ”Mama a murit de ruşine”

La câteva luni de la viol, bâtrâna a decedat, rudele susţinând că s-a stins din cauza ruşinii prin care a trecut. „Mama a murit de inimă rea şi cu ruşinea că un sat întreg nu a crezut-o că a fost violată, pentru că poliţiştii mai degrabă l-au crezut pe făptaş, decât pe ea“, povesteşte fiica victimei, educatoare la grădiniţa din sat.

Constantin Ciocan a susţinut în permanenţă că este nevinovat şi a acuzat-o pe fiica bătrânei că ar vrea să îl lase fără oi. În realitate, nicio rudă de-a victimei nu s-a constituit parte civilă în acest caz. Cunoscut ca un om gospodar, bărbatul nu şi-a pierdut credibilitatea nici în faţa soţiei, nici în faţa consătenilor. Oamenii sunt convinşi că bătrâna a fost violată de altcineva iar „treaba cu ADN-ul e ceva necurat“.

Vecinii i-au luat apărarea şi ei apărarea, spunând că de fapt victima obişnuia să mai consume alcool şi probabil nu a ţinut minte cine a intrat peste ea în casă în ziua violului. La fel a susţinut şi Constantin Ciocan. „Eu nu am intrat la ea în casă, cine ştie cine a fost şi m-a băgat pe mine. Când a venit ADN-ul, m-au chemat la poliţie şi m-au întrebat dacă am băieţi sau nepoţi, poate au fost ei. Nu ştiu de ce au ieşit analizele aşa, dar eu nu am violat pe nimeni. La vârsta mea mai pot eu viola?“, a încercat să se disculpe Constantin Ciocan.

Unul dintre martorii audiaţi şi de poliţişti, gestionarul din sat a relatat că bătrâna i-a povestit cum s-a întâmplat şi a afirmat că nu avea dubii în privinţa bărbatului care a batjocorit-o. „Nu l-aş fi crezut în stare pe omul acesta de aşa ceva. Bătrâna mi-a povestit cum a intrat peste ea în casă, în timp ce ea frământa un aluat, şi i-a făcut în fel şi chip, i-a pus ligheanul în cap, biata femeie îi era ruşine să mai spună“, a povestit gestionarul din sat, ultimul care a văzut-o în viaţă pe bătrână.

