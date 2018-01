Anchetă explozivă la Huşi, în cazul fostului episcop Corneliu Bârlădeanu, pentru acte sexuale cu minori. Victimele sunt elevi ai Seminarului Teologic

Mai multe persoane, foşti seminarişti şi preoţi, au fost citaţi pentru a fi audiaţi în următoarele zile la Poliţia Municipiului Huşi. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, în acest dosar cercetările sunt coordonate de procurorii ieşeni, poliţiştii din Huşi fiind delegaţi pentru a efectua audierile.

În cauză, anchetatorii fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de act sexual cu minori. Ancheta este instrumentată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, având în vedere calitatea de înalt ierarh a suspectului.

Este primul dosar penal în care un înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române este cercetat pentru o astfel de infracţiune. Ancheta procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi urmează unui dosar de şantaj care îl are în centrul atenţiei pe fostul episcop al Huşilor, Corneliu Bârlădeanul, în prezent episcop retras cu domiciliul de serviciu la Văratec.

Filmul compromiţător l-a costat funcţia pe Bârlădeanul

Scandalul sexual, soldat cu retragerea din funcţie a Preasfinţitului Corneliu, a izbucnit după ce însuşi episcopul s-a mers la DNA pentru a depune plângere, acuzând trei preoţi că îl şantajează cu divulgarea unor imagini şi filmuleţe compromiţătoare în mass media. Opt filmuleţe compromiţătoare au fost desoperite de procurorii DNA în urma percheziţiilor efectuate la fost arhimandrit al Episcopiei Huşilor, Sebastian Jitaru. După trimiterea clericilor inculpaţi în judecată, unul dintre filmuleţele compromiţătoare au apărut în spaţiul public, fiind publicat de presa tabloidă.

În imaginile care au fost recunoscute de oficialii BOR, după ce le-au vizionat în forma necenzurată, apăreau în ipostaze intime doi bărbaţi îmbrăcaţi în sutană, unul dintre ei fiind recunoscut drept Corneliu Bârlădeanu.

Ce pedeapsă riscă fostul episcop

Împotriva acestuia au fost lansate mai multe acuzaţii, potrivit cărora ademenea elevii Seminarului Teologic din Huşi, unde el era profesor, pentru a întreţine relaţii sexuale. Unul dintre elevi ar fi fost îndemnat de Sebastian Jitaru să îl filmeze pe fostul episcop în ipostazele intime, fără ştirea acestuia.

Pentru faptele sale, Corneliu Bârlădeanu Riscă până la 7 ani de închisoare. Potrivit Codului Penal, ”raportul sexual comis de un major cu un minor cu vârsta între 15 şi 18 ani, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi dacă minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului”.

Fosta pedagogă: ”Îşi dorea ca «aleşii» să fie manieraţi, curaţi, parfumaţi”

Una dintre cele mai vehemente voci împotriva fostului episcop al Huşilor a fost Didina Brănici, fosta pedagogă a seminarului teologic din Huşi. Femeia a trimis în ultimii ani mai multe plângeri la Mitropolia Moldovei şi Bucuvinei, la Patriarhia Română sau la Sfântul Sinod, în care spune că în seminar au loc orgii sexuale între elevi şi clericii care le sunt profesori. Plângerile scrise au fost trimise spre soluţionare tocmai la Episcopia Huşilor, condusă de Corneliu Bârlădeanu.



Pentru că a avut curajul să reclame „lucruri oribile“, pe care pedagoga afirmă că le-a surprins şi în flagrant, Didina Brănici a fost sancţionată şi apoi nevoită să se pensioneze la cerere.

„Am apelat la toate forurile competente (inspectorat, episcopie, mitropolie, Ministerul Educaţiei) superioare, trăgând un semnal de alarmă şi informând despre situaţia gravă existentă la Seminarul Teologic «Sf. Ioan Gură de Aur» Huşi, dar şi despre abuzurile sexuale ale unor clerici. Nimeni nu s-a implicat să rezolve ceva. Eu, ca angajat, am cunoscut în detaliu şi chiar am fost martor ocular la scene oribile petrecute în internat şi într-o chilie din incinta mănăstirii, «activităţi practice» desfăşurate de clericii profesori cu elevii preferaţi şi selectaţi din internat şi externi. Comportamentul condamnabil al domnului Corneliu Bârlădeanu, în funcţia ocupată la Episcopia Huşilor, a făcut ca mulţi dintre călugării Mănăstirii Sfântul Petru şi Pavel să renunţe la călugărie, să fie prigoniţi (Grigorie, Veniamin, Timotei, Anastasie etc.) sau să-l părăsească (diaconul Mihail, primul lui diacon), hărţuirea sexuală fiind una dintre gravele componente ale comportamentului menţionat. Dulcea lui patimă, homosexualitatea, i-a întunecat sufletul, deşi duhovnicul personal bine l-a sfătuit, bănuiesc. Având susţinere de la superiorii lui şi-a permis orice. Astfel, el îşi selecta viitorii parteneri de «viaţă duhovnicească», mai mult obligaţi decât de bună voie, din seminar“, susţine fosta pedagogă”, a declarat Didina Brănici pentru Adevărul.

Didina Brănici susţine că la Huşi presupusa relaţie păcătoasă dintre seminarişti şi episcop era de notorietate pe plan local.

„La început îşi dorea ca «aleşii» să fie manieraţi, curaţi, parfumaţi, silitori la carte şi discreţi, dar aceştia l-au refuzat, nu l-au acceptat. Apoi a coborât ştacheta, la alţii mai săraci, mai puţin manieraţi şi mai puţin silitori la carte. Atât călugări, cât şi elevi l-au filmat şi înregistrat în ipostaze compromiţătoare, spre a-l şantaja, să trăiască bine, să profite de susţinerea lui, să obţină parohii etc. Pot aminti aici câteva nume: călugărul Sebastian, călugărul Fanurie şi Cleopa Flavian, supraveghetorul, profesorul şi arhidiaconul Gheorghe Vrabie, foştii elevi seminarişti B.N., U.M, P.A., victime ale abuzurilor sexuale şi marcaţi pe viaţă“, mai spune fosta pedagogă Brănici.

