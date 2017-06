Un jandarm din Mehedinţi are nevoie de 60.000 de euro pentru o operaţie pe creier

În urmă cu câteva zile i s-a făcut rău brusc şi a leşinat fiind transportat de urgenţă la Spitalul Bagdazar Arseni unde, în urma unei angiograme, medicii au pus diagnosticul de anevrism cerebral (dilataţie anormală a arterelor cerebrale) şi au spus că are nevoie urgentă de o operaţie pe creier pentru a trăi.

Pentru intervenţie, sergentul major Cosmin Andrei se va interna la Clinica MedLife din Capitală, în data de 12 iunie, unde încep pregătirile pentru operaţia extrem de delicată şi costisitoare.

Familia trebuie să strângă într-un timp foarte scurt, până marţi, 13 iunie, suma de 60 000 de euro care acoperă costurile intervenţiei şi tratamentul postoperator.

Acest tratament depăşeşte cu mult posibilităţile familiei lui Cosmin şi pentru că timpul este extrem de scurt, iar viaţa lui depinde de asta, colegii lui jandarmi au cerut ajutorul oricui îl poate oferi.





Sâmbătă dimineaţă, jandarmii împreună cu colegi de la celelalte structuri ale MAI din judeţul Mehedinţi au venit în parcarea unui hipermarket, dar şi în alte puncte aglomerate ale municipiului Drobeta Turnu Severin pentru a strânge bani.

„Vreau să le mulţumesc tuturor celor care astăzi au răspuns iniţiativei noastre. Sperăm să reuşim până la data operaţiei să strângem banii necesaro fiindcă aceatsa este singura soluţie să-i salvăm viaţa lui Cosmin. Pe această cale încă o dată transmitem un mesaj ca fiecare dintre noi să încercăm să fim << eroul lui Cosmin>>”

a spus plutonierul major Ion Schinteie.

Severinenii care au venit sâmbătă dimineaţă la cumpărături au fost impresionaţi de cazul acestui tânăr şi au făcut câte o donaţie. S-au alăturat campaniei de strângere de fonduri şi membrii Asociaţiei Cyclomaniacs din Turnu Severin.

„Este un tânăr care trebuie ajutat, la 23 de ani este păcat să i se încheie viaţa pentru că statul nu are mijloace să-i asigure această operaţie. Este firesc ca orice membru al comunităţii să îi întindă o mână de ajutor” , a spus Dan Lascu, membru al Asociaţiei Cyclomaniacs.

În mijlocul jandarmilor a fost prezentă şi prietena tânărului jandarm, Liliana Iosefina Ghenciu: “I-a venit rău la volan, nici noi nu am ştiut, am fost anunţată pe telefon să merg la spital că i-a venit rău. Medicii spun că nu prea are şanse, dar Dumnezeu e mare şi el ne ajută să trecem peste acest necaz”.

Pe numele mamei sale a fost deschis un cont în lei, unde cine doreşte poate contribui cu o sumă cât de mică. Cosmin merită toate eforturile, mai ales că este la început de viaţă şi urmează să îşi întemeieze o familie.

Contul pentru donaţii : RO10BPOS26006943641RON07, deschis la BANK POST, pe numele mamei sale, Andrei Constanţa.