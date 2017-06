În Mehedinţi, alegeri locale parţiale la Godeanu şi Şimian

Primăria Godeanu, o comună mică din Mehedinţi unde sunt doar 482 de alegători, a rămas fără primar chiar la începutul acestui an, după ce fostul primar, Ion Gheorgheci (PSD), a fost condamnat de Curtea de Apel Craiova la doi ani şi 10 luni de închisoare pentru obţinere ilegală de fonduri nerambursabile, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Totodată, Gheorgheci are interdicţie de a mai ocupa funcţia de primar pentru cinci ani.

La Şimian, primăria a rămas descoperită fiindcă fostul primar Constantin Traşcă a obţinut un mandat pe listele PSD pentru Camera Deputaţilor.

Acum, la Godeanu, s-au înscris în cursa electorală următorii candidaţi: Adrian Nicolăescu (PSD), Romică Achimescu (PMP) şi Viorel Dragomirescu (PNL). La Şimian candidaţii sunt: Constantin Truşcă (PSD), Dumitru Sevastian Drăghici (PMP), Cornel Emilian Vîlcu (PNL) şi Severin Vişan – candidat independent. În comuna Şimian sunt 8308 de alegători.

În România, vor avea loc duminică, 11 iunie, alegeri locale parţiale pentru funcţia de primar în 49 de unităţi administrativ-teritoriale din 32 de judeţe. Campania electorală se va încheia pe 10 iunie la ora 7.00.

Depunerea candidaturilor pentru funcţia de primar a avut loc în perioada 16 - 22 mai. Contestaţiile la candidaturi au putut fi depuse până pe 24 mai, fiind soluţionate în termen de 24 de ore. Candidaturile rămân definitive în data de 28 mai.

Listele electorale permanente se tipăresc până cel târziu pe 9 iunie, cu două zile înaintea datei alegerilor.

Votarea va începe pe 11 iunie la ora 7.00 şi se va închide în aceeaşi zi la ora 21.00. Conform Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz.

Alegătorii pot vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea şi unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară.