VIDEOREPORTAJ Grădina de vară „Dacia”, transformată în „junglă” şi paradis al oamenilor fără adăpost

Îţi trebuie o doză considerabilă de curaj să treci prin spărtura făcută în panourile de carton care delimitează intrarea în fosta Grădină de Vară din Tulcea. De îndată ce ai depăşit acest obstacol, în interior te loveşte un miros puternic de fecale şi urină, iar dacă reuşeşti să treci şi de acest inconveninent olfactiv trebuie să păşeşti cu grijă printre gunoaiele stratificate care sunt peste tot: cioburi de sticlă, capace, resturi de haine putrezite, toate formează un adevărat covor infecţios de care trebuie să ţii cont.

Urmele de fum de pe pereţi sunt dovadă a faptului că „adăpostul” din centrul oraşului a fost vizitat în mai toate anotimpurile de homeleşii locali. Ba chiar a fost improvizat şi un loc în care focul respectiv a fost acoperit cu un grătar de fier, numai bun pentru fripturi sau peşti prăjiţi.

Intrarea este „păzită” de afişe electorale, din care încă zâmbeşte preşedintele Iohannis

Holul încă tapetat cu stele păstrează urmele unei clădiri care la un moment dat putea fi mândria oraşului de pe Dunăre: tavanul fals cu spoturi de lumină, tejgheaua unui bar care acum este adăpost pentru un culcuş al unui aurolac, incinta în formă de cerc cu urme de vopsea şi cu grafitti-uri adăugate de-a lungul timpului, toate acestea încă mai amintesc, printr-un efort considerabil de imaginaţie, de locul care în urmă cu mulţi ani găzduia proiecţii de filme când se lăsa seara.

Zidurile foarte înalte, care în vârf poartă cioburi de sticlă înfipte în smoală, pentru a descuraja escaladarea, nu pot să ascundă copacii care au crescut considerabil printre scaunele unde spectatorii urmăreau producţii hollywoodiene. Locul în care se află peretele pe care se proiectau peliculele este străjuit acum de un arbore viguros, crescut chiar la baza zidului cu var scorojit. În spatele acestuia, lângă panoul de curent dezafectat şi-au făcut loc numeroase lăzi de bere, depozitate de cârciumarii vecini, care au găsit în fostul cinematograf de vară un spaţiu ideal pentru depozitare. Câteva pisici îşi fac şi ele veacul printre scaunele fostului cinematograf. În rest, vegetaţia a pătruns şi s-a dezvoltat nestingherită peste tot, semn că nepăsarea autorităţilor nu este de ieri, de azi.

Holul fostului cinematograf, un focar de infecţie în centrul oraşului

Făcând apel la arhiva Adevărul, aflăm bunăoară că în 2011, mai exact pe 24 februarie, de Dragobete, Consiliul Local aproba „preluarea din domeniul privat al statului şi din administrarea RADEF România Film a grădinii de vară cu intenţia de a o transforma în sală de spectacole”. „După numeroase încercări şi o corespondenţă de durată între municipalitate şi Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmului, Primăria face primii paşi pentru a obţine administrarea Grădinii de Vară Dacia. Iniţial Primăria dorea să preia şi sala de cinema Tineretului dar din cauza situaţiei neclare privind statutul acestui imobil, s-a renunţat”, se mai arăta în textul publicat de Adevărul în urmă cu şase ani.

Încurcaţi, ca de obicei, în texte de legi

Conducerea Primăriei a precizat la acea vreme că „preluarea imobilului se poate face numai în condiţiile în care în gradina de vară se pot organiza şi alte manifestări decât prezentarea producţiilor cinematografice”.

„Textul de lege privind preluarea cinematografelor este uşor inconfortabil în sensul în care se menţionează că destinaţia spaţiilor trebuie să rămână tot cea de cinematograf. Suntem dispuşi să preluăm aceste spaţii, dar să ni se lase o paletă mai largă pentru a le folosi. Altfel riscăm să le utilăm şi să le ţinem goale“, a declarat atunci primarul Constantin Hogea.

Doi ani mai târziu, ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat între timp, un nou articol Adevărul dezvăluia că „până la finalul lunii februarie grădina de vară Dacia din municipiul Tulcea ar urma să ajungă în patrimoniul administraţiei publice locale”. Se impuneau, însă, anumite condiţii: clădirea abandonată ar fi urmat să funcţioneze ca sală de spectacole, aceasta fiind condiţia principală pentru ca grădina de vară să treacă în administrare locală.





Cu acelaşi prilej, a apărut în peisaj senatorul Octavian Motoc, care a organizat o conferinţă de presă.

„Am fost rugat şi de către primarul Constantin Hogea să încerc să rezolv această problemă, este păcat de un obiectiv aflat în zona centrală ce poate fi valorificat în favoarea tulcenilor, el fiind acum în ruină. Am ajuns la conducerea RADEF săptămâna aceasta şi am discutat, am primit asigurări că problema se va rezolva în foarte scurt timp, ei au un proiect prin care să treacă astfel de obiective în domeniul Primarilor la nivel naţional, sunt mai multe astfel de cazuri în ţară. Era vorba că în mai puţin de două săptămâni să se dea această hotărâre, cu obligaţia că Primăria Tulcea să folosească acest spaţiu cu destinaţia iniţială, cea de zona de cultură, de spectacole, nu să fie vândută cu cine ştie ce scop “a declarat senatorul, citat de ziaruldetulcea.ro cu titlul pompos „Motoc rezolvă Grădina Dacia!”.

Şi de-atunci - nimic. Linişte şi pace, fără „valuri” pe malul Dunării. Pe 1 Mai 2017, în portul Tulcea tocmai acostase „Scenic Opal”, o navă de croazieră de lux, cu 200 de turişti la bord, care deja plătiseră câteva mii de euro pentru a ajunge şi în oraşul cu grădină de vară lăsată în paragină.

VIDEOREPORTAJ: Incursiune în „jungla” fostului cinematograf de vară Dacia