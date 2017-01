Revolta miilor de români complet izolaţi de îngheţ în Delta Dunării: „Vedem primii soarele şi ultimii dreptatea“

De duminică, nicio navă a societăţii de transport Navrom Delta nu a mai intrat pe braţele Dunării, după ce s-au format sloiuri de gheaţă pe fluviu. Victor Iancu, directorul Navrom Tulcea, spune că două nave au rămas la capete: un catamaran la Sfântu Gheorghe şi o navă la Chilia.

În această situaţie limită, autorităţile locale au apelat la o soluţie de avarie: au trimis pe braţul Sulina, singurul care mai e navigabil, remorcherul Mamaia 2 al Administraţiei Fluviale Dunărea de Jos de la Galaţi. Numai că nava nu este adaptată pentru transport oameni, neavând cabine. Sute de persoane din deltă au putut ajunge în condiţii foarte grele la Tulcea. Totodată, s-au adus în Deltă sute de tone de alimente şi medicamente.

Drum de aproape 10 ore până la Tulcea

De la Sfântu Gheorghe, oamenii pleacă spre Sulina pe un drum de piatră şi pământ, într-un tractor cu remorcă deschisă, drumul fiind parcurs în trei ore şi jumătate, iar de la Sulina la Tulcea în şapte ore, pe o navă improprie transportului de oameni. „Este inadmisibil ceea ce se întâmplă . Noi suntem buni doar de arătat vara, iarna toată lumea uită de noi“, spune Nicolae Răducu, din Sulina, preşedintele ONG-ului „Prietenii Deltei Dunării“. „Statul român are obligaţia să asigure şi oamenilor din Delta Dunării posibilitatea de a se deplasa. Ministerul Transporturilor trebuie să ia măsuri competente şi nu decizii administrative luate de nespecialişti în ale navigaţiei, defavorabile comunităţilor locale“, face el un apel disperat.

Nava Mamaia 2 cu care sunt transportaţi oamenii FOTO Facebook Primăria Sfântu Gheorghe

Hrana oamenilor: peşte sărat

Oamenii din Sfântu Gheorghe au dus-o cel mai greu în această perioadă, când Dunărea a fost blocată. „Vedem primii soarele şi ultimii dreptatea“, spune, cu amărăciune, Eduard Acsente. „Braţul Sfântu Gheorghe este cel mai neatractiv iarna. Sulina este un braţ navigabil maritim, şi Comisia Europeană are tot interesul ca Dunărea să fie funcţională, iar pe Chilia acţionează autorităţile din Ucraina, întrucât au interese cu canalul Bâstroe, la ei intră nave din Marea Neagră“, spune Eduard Acsente.

În Sfântu Gheorghe trăiesc 600 de oameni, majoritatea în vârstă. Dunărea fiind îngheţată, nu se poate pescui, iar oamenii mănâncă ce au pus la sărat din toamnă. Pentru a-i ajuta, primarul Valentin Sidorencu a împărţit tuturor bătrânilor alimente de strică necesitate, iar la magazinele din comună se dă pe caiet, până la primăvară, când va apărea scrumbia.

Şi oamenii din Caraorman sau din Mila 23 sunt în aceeaşi situaţie. Caraormanul, situat între braţele Sfântu Gheorghe şi Sulina, nu are ieşire la Dunăre, singura legătură fiind printr-un canal, de 15 – 20 de kilometri. Alimentele de strictă necesitate, debarcate aici de nava Mamaia 2, sunt transportate cu săniile până la sat pe acest canal îngheţat.

Mai repede la New York decât la Tulcea

Eduard Acsente povesteşte o întâmplare amuzantă. „În urmă cu mai mulţi ani, doi prieteni de-ai mei au plecat: unul din Sfântu Gheorghe la Tulcea şi unul din Tulcea la New York. Eram foarte amuzaţi de faptul că ajungi mai uşor în SUA decâ la Tulcea, când îngheaţă Dunărea. Cel care a plecat din Sfântu Gheorghe a pornit la 3.00 noaptea şi a ajuns la Tulcea a doua zi la 2.00 noaptea. Celălalt a plecat din Tulcea la Bucureşti, de unde a luat avionul de pe Otopeni şi, cu tot cu escală, a ajuns la New York cam în acelaşi timp“, spune el.

Cum transportă oamenii din Caraorman alimentele FOTO Victor Conţolescu

Remorcherul Grozavu, aşteptat la Tulcea

Prefectul judeţului Tulcea, Alexandru Cristian Iordan, spune că momentan nu au altă soluţie de transport călători. „Am tot căutat şi am trimis adrese la Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, dar mi-au răspuns că nu există o altă navă cu clasă de gheaţă cu care să putem transporta populaţia în condiţii de siguranţă. Reprezentanţii Navrom mi-au spus că nu pot trimite navele lor pe traseu, întrucât nu sunt sigure. În cazul în care dau de un sloi de gheaţă, se duc la fund. Şi la Ministerul Apărării Naţionale am vorbit acum trei zile şi am primit un remorcher, 328, care face trei curse pe zi de la Tudor Vladimirescu la Tulcea, preluându-i pe cei de la Chilia“, spune prefectul judeţului Tulcea.

De săptămâna viitoare, pe Dunăre ar putea intra remorcherul Grozavu, care poate să spargă gheaţa. Deocamdată, nava se află în proces de pregătire pentru a putea executa o astfel de misiune.

El adaugă însă faptul că situaţia s-ar putea înrăutăţi, întrucât între Brăila şi intrarea în ţară nu se mai circulă, fiind un pod de gheaţă. „A vorbit şi le-am cerut să nu spargă dopul pentru că sloiurile ar ajunge pe braţul Sulina şi l-ar bloca complet. Noi facem eforturi pentru a ţine deschis acest braţ“, spune el.

În Delta Dunării, în cele opt localităţi de pe Dunăre trăiesc 11.394 de locuitori, conform recensământului din ianuaie 2016.

Localitatea, îngheţată FOTO Lucian Sevastian