VIDEO Patronul „îngerilor” care au instaurat haiducia în parcările unor magazine, condamnat definitiv la închisoare cu executare

Răzvan Nedelcu, acuzat că a „jupuit” sute de timişoreni care au făcut greşeala să îşi lase maşinile în parcări deţinute sau administrate de firma „Îngerii Galbeni”, a fost condamnat definitiv la trei ani şi 10 luni de închisoare cu executare, fiind acuzat de mai multe infracţuni de loviri şi alte violenţe.

Patronul firmei „Îngerii Galbeni” este acuzat că a lovit cu maşina mai multe persoane adunate într-o parcare a firmei pentru a protesta împotriva abuzurilor comise de firmă împotriva unui profesor de la Politehnică. Incidentul a avut loc în urmă cu doi ani, când maşina unui profesor de la Poltitehnică a fost ridicată o maşină a unui profesor de la Politehnică

Maşina profesorului a fost ridicată în urmă cu doi ani, cu omul înăuntru, într-o parcare de pe strada Miresei. Profesorul a refuzat să coboare în semn de protest, iar la faţa locului mai mulţi oameni s-au adunat pentru a fi solidary cu victim. La un moment dat, la faţa locului a ajuns şi patronul firmei, Răzvan Nedelcu. Acesta a demarat în trombă cu maşina lovind opt persoane, printre care şi un jandarm aflat în misiune. Trei dintre răniţi au obţinut certificat medico-legal. Niciunul nu a necesitat internare. Patronul firmei de tractări care a fugit de la faţa locului a fost dat în consemn şi s-a predat ulterior, fiind reţinut pentru 24 de ore. „Eu am plecat dintr-o mulţime care m-a lipsit de libertate. Nu am venit de pe strada Miresei în trombă ca să intru în nişte oameni. Eu am fost blocat acolo şi mi-am salvat pielea”, declara Răzvan Nedelcu, imediat după incident.