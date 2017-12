Un fost antrenor de arte marţiale în trupe speciale se luptă cu propriul destin. „Mi-a rupt ambele picioare, am avut toate coastele de pe partea dreaptă rupte“

Viaţa lui Ioan Şiclovan (47 de ani) din localitatea arădeană Macea a luat o turnură tragică în urmă unor accidente rutiere.

Până atunci a fost practicant de sporturi de contact, a antrenat trupele speciale ale jandarmilor. Prima lovitură din partea destinului a încasat-o în 15 decembrie 2013. Mergea cu bicicleta pe marginea drumului şi a fost nevoit să evite o maşină care a derapat. A căzut şi s-a lovit de o bordură. S-a ales cu o fractură de femur şi de şold.



„Am stat în spital 40 de zile. Pe urmă am mai stat şase luni la pat, pentru că am făcut tromboză. Am fost pensionat pe caz de boală. Am reţinut şi numărul maşinii, dar cei de la poliţie mi-au spus că dacă nu m-a lovit, nu m-a atins, nu au ce să-i facă. Probabil că trebui să-l las să mă lovească”, a început povestea Ioan Şiclovan.

Acesta nu avea să fie însă singura nenorocire. În 15 noiembrie 2015, la doi ani distanţă, Şiclovan a fost implicat într-un nou accident, cu urmări şi mai grave.





„Traveram strada împreună cu maicămea. Un şofer neatent a intrat în noi. Pe maicămea a omorât-o pe loc! Pe mine m-a făcut praf! Mi-a rupt ambele picioare, am avut toate coastele de pe partea dreaptă rupte. Am stat 99 de zile în spital, 249 de zile am stat în ghips. Acum merg în cârje. Nici acest şofer nu a păţit nimic, pentru că au s-a considerat că am treversat neregulamentar. Doar că pe aproape doi kilometri, în comuna Macea, nu există trecere marcată. Am două case care sunt vizavi. Dar tot timpul pe acolo traversam. La trei zile după ce am îngropat-o pe mama, au început să traseze treceri de pietoni. Şoferul nici măcar nu a frânat, nu s-a oprit nici să acorde primul ajutor. L-au oprit nişte localnici la ieşiea din comună”, a declarat bărbatul.

Ioan Şiclovan este îmbrăcat în haine populare pentru că se consideră un mare patriot (alături de un prieten) Foto arhivă personală



Centruă neagră la mai multe sporturi de contact

Ioan Şiclovan a povestit că deţine centură neagră în karate, jujitsu şi taekwondo, şi a antrenat opt ani de zile trupele speciale al jandarmerie.

„Acum doar merg. Toată lumea aştepta să mor. O săptămână nu am mâncat nimic. Le-am arătat că nu mor. Cred că secretul este pregătirea mea, altfel eram mort de mult. La 37 de ani eu încă concuram. La 45 de ani, cu şase luni înainte de accident, făceam antrenamet cu băiţii pe care-i pregăteam, în rând cu ei. Am participat la o demonstraţie de autoapărare pentru poliţie şi jandarmerie, unde spărgeam ţigle în şpagat, spărgeam cărămizi cu tibia”, a mai spus Şiclovan.

Nu beneficiază de pensie de handicap

Necazul lui Şiclovan este că nu beneficiază de pensie de handicap, ci doar de pensie de boală.

„În 2016, comisa de handicap mi-a respins dosarul fără ca măcar să mă vadă. Eu eram în scaun cu rotile. Se face reevaluare în fiecare an, dar ei au considerat că nu mă mai încadrez în grad de hadicap. Probabil că trebuie să îmi taie piciorul, să mă integrez la persoane cu handicap. Am primit decizie şi de la contestaţie, şi de la Arad şi de la Bucureşti, decizia 94 din 4.1.2017. am trimis scrisoare la Secretariatul General al Guvernului şi la Administraţia Presidenţială, nu am primit răspuns. Acum iau bensie de boală, dar nu şi pensie de handicap. E 272 de lei, dar se pare că statul român are nevoie de aceşti bani. Eu am decis să-i donez”, a mai spus Şiclovan.