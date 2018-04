Un director de Fisc a învăţat, de unul singur, să dezvolte aplicaţii pentru telefon. Invenţia utilă şoferilor amendaţi

Unul dintre cei mai vechi directori din Primăria Timişoara, Adrian Bodo este şi unul dintre cei mai detestaţi directori din instituţie, fiind şeful inspectorilor responsabili de colectarea taxelor şi impozitelor locale. De peste 20 de ani pe funcţia de „şef al banilor” din Timişoara, Bodo şi-a atras în repetate rânduri nemulţumirile celor somaţi să îşi achite taxele şi impozitele locale. Bodo şi-a atras, însă, şi simpatia multora dintre timişoreni prin măsurile luate pentru a simplifica relaţia cetăţenilor cu Direcţia Fiscală.

Pasionat de tehnologie, Adrian Bodo a trecut la „next level”. La 56 de ani, când mai are câţiva ani până la pensie, Bodo a învăţat de unul singur să scrie aplicaţii pentru telefoanele mobile. „Eu sunt autodidact. Am cumpărat cărţi şi am învăţat să lucrez cu bazele de date şi a apărut aşa o dragoste pentru chestiunea asta. Nu m-am limitat la a manipula bazele de date, ci şi la a începe să construiesc anumite aplicaţii. De exemplu, când am venit în primărie am învăţat să lucrez cu aplicaţia Excel, dar nu am folosit-o doar pentru calcule, ci elaboram bugetul municipiului cu ajutorul acestei aplicaţii. La un moment dat nu mi-a mai fost suficient. Am văzut că lucrurile se dezvoltă şi devin mai complexe şi trebuie să lucrez cu baze de date relaţionale”, povesteşte Adrian Bodo.

Tax Control – aplicaţia cu care poţi vedea dacă ţi s-a calculat corect impozitul

Şeful Direcţiei Fiscale a văzut că lumea fuge deja de calculator şi vrea să aibă totul pe telefon. În toamna anului trecut şi-a cumpărat un curs cu ajutorul căruia a învăţat să dezvolte aplicaţii pentru telefonul mobil. În luna ianuarie a lansat prima aplicaţie, Tax Control, disponibilă momentan doar pe App Store. „E o aplicaţie care verifică modul în care se stabilesc obligaţii de natură fiscală. Se numeşte tax control. Introducând parametri proprietăţilor tale şi salvând acele informaţii se calculează automat impozitul pe care îl datorezi şi poţi să verifici dacă Direcţiile Fiscale din Timişoara, Iaşi, Oradea, Cluj, oraşe de rangul unu, cu excepţia Bucureştiului, au calculat impozitul corect. Cu ocazia asta văd şi contribuabilii că a calcula impozitul nu e un lucru atât de simplu şi banal”, a explicat Bodo. O altă aplicaţie, disponibilă atât pentru iOS, cât şi Android este „Ştii Cod Fiscal” şi este dedicată funcţionarilor care lucrează cu creanţe fiscale. Practic, aplicaţia este un test de 100 de întrebări cu ajutorul cărora funcţionarii din domeniul fiscal pot să îşi testeze cunoştinţele.

Aplicaţia care îi scapă pe şoferii amendaţi de stres şi ajută primăriile mici să adune mai mulţi bani

O aplicaţie de telefon mobil pe care Adrian Bodo o are în lucru este dedicată şoferilor, care îşi vor putea plăti amenzile de circulaţie de exemplu, astfel încât banii să ajungă direct în contul primăriei din localitatea de domiciliu, fără a fi nevoie ca şoferul să mai trimită dovada la Poliţie. În dezvoltarea acestei aplicaţii Bodo a pornit de la o problemă din cauza căreia, mulţi şoferi ajung să fie executaţi silit pentru o amendă pe care au plătit-o deja.

„Legea spune că veniturile din amenzi trebuie să intre în bugetul unităţii administrative unde contravenientul îşi are domiciliu. În realitate lucrurile nu stau aşa, mai ales că a venit şi o modificare care spune că dacă un contravenient achită amenda într-o anumită localitate, acea sumă devine venit în bugetul respectiv. Dacă mă deplasez, spre exemplu, de la Timişoara la Bucureşti şi primesc o amendă la Sibiu, caut undeva să o plătesc ca să achit jumătate din minim. Dacă eu plătesc la Sibiu, pe procesul verbal spune să trimit o copie a chitanţei. Mulţi dintre contribuabili trimit copia chitanţei la agentul constatator şi întodeauna durează cam o săptămână până să ajungă dovada plăţii la agentul constatator şi poliţistul ne trimite procesele verbale în vederea executării silite. Evident, dacă eu nu am cunoştinţă că acea amendă a fost plătită încep executarea silită, care se contestă în instanţă, unde s-ar putea să primim termen şi în şase luni. În proces, juriştii constată că a fost depusă la proces dovada plăţii şi procesul se stinge la primul termen, dar presupune supărare, acţiune în instanţă, dosare în plus”, a explicat Bodo.

Pornind de la această situaţie, Adrian Bodo s-a gândit să dezvolte o aplicaţie cu ajutorul căreia un şofer amendat să poată plăti amenda direct în contul primăriei din localitatea de domiciliu, eliminând astfel proceduri suplimentare, generatoare de nervi şi cheltuieli.

„Am creat această bază de date care la nivel naţional nu există. Unitatea cunoscând că acele amenzi sunt achitate nu mai începe o executare silită. Este avantaj atât pentru unitatea administrativă, cât şi pentru contravenient” a mai arătat Bodo, care a explicat şi cum funcţionează aplicaţia: „Dacă primesc amenda, am deschis aplicaţia, introduc datele mele cu privire la cnp, adresa de domiciliu, localitate şi datele din procesul verbal. După ce am efectuat plata, suma de bani se duce în contul unităţii administrativ teritoriale”. Aplicaţia dezvoltată de şeful Direcţiei Fiscale este finalizată în mare parte, fiind în stadiul în care se caută soluţii pentru realizarea efectivă a plăţii. Odată ce acest detaliu va fi rezolvat, aplicaţia va fi disponibilă sub numele de „Plată amenzi”.