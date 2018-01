Un chirurg renumit, penalizat la salariu pentru comportament inadecvat. Ce a spus că îi face unei asistente dacă ajunge pe mâna lui

Unul dintre primele procese înregistrate pe rolul Tribunalului Timiş în 2018 este deschis de Mihai Ionac, un celebru chirurg din Timişoara, profesor universitar, fost director al Spitalului Judeţean Timişoara şi şef al Clinicii de Chirurgie Vasculară din cadrul Spitalului Judeţean Timiş. Prin procesul deschis la Tribunalul Timiş, Ionac contestă sancţiunea disciplinară primită din partea spitalului ca urmare a reclamaţiilor unor cadre medicale.

Potrivit unor surse din cadrul spitalului, Mihai Ionac a fost reclamat pentru modul în care se comportă şi pentru că vorbeşte urât cu colegii. Comisia de Disciplină l-a sancţionat pe medic de două ori: prima dată cu avertisment şi a doua oară cu diminuarea salariului cu 10 la sută pentru o perioadă de trei luni.



„Nu ştiu dacă asistenţii sunt colegi. Cu unii sunt coleg mai mult, cu alţii mai puţin. Sunt probleme interne pe care nu aş dori să le comentez. Ceea ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere nu deomnstrează un comportament corect şi colegial din partea direcţiunii, care ştia de anumite tensiuni, care sunt inevitabile în orice colectiv şi în loc să mă sprijine aşa cum am solicitat în nenumărate adrese, să îmi sprijine colectivul în care lucrez, să corectăm aceste deficienţe, ei au considerat să facă altfel decât să caute soluţii şi să caute să aplaneze aceste tensiuni prin măsurile pe care ar fi trebuit să le ia”, a declarat Ionac pentru „Adevărul”.

Mihai Ionac a mai declarat că a fost cercetat disciplinar fără să i se acorde dreptul de a se apăra. „M-au sancţionat fără ca eu să ştiu că sunt cercetat disciplinar, fără ca eu să mă pot apăra”, a declarat Ionac, potrivit căruia situaţia nu are niciun substrat politic, Ionac fiind liberal, iar managerul spitalului, Marius Craina, social-democrat. „Lucrul acesta ar fi ridicol. Eu nu cred aşa ceva. Nu ştiu dacă politica îşi are loc în spital. Eu nu am judecat niciodată în felul acesta. Eu nu sunt activ politic în niciun fel, nu am niciun fel de ambiţii politice. Încerc să îmi fac meseria. Aici sunt enorm de multe lucruri de făcut. Eu aşteptam sprijin şi înţelegere din partea conducerii. În schimb, am fost sancţionat”, a declarat Ionac.

Potrivit unor surse din spital, într-una dintre reclamaţii Ionac a fost acuzat de un cadru medical că a spus că i-ar fi spus unei asistente că „o calcă pe cap”. Medicul neagă acest lucru, recunoscând că a avut o ieşire la adresa unei asistente care nu era în stare să îi dea instrumentarul corect în timpul unei operaţii.

„Sunt minciuni (n.r. faptele reclamate). Singura adevărată e cea cu bisturiul. Mi-am amintit şi mi-a fost învăţătură de minte. Într-o operaţie am cerut un anume tip de lamă de bisturiu. Mi s-a dat un alt tip, am cerut încă o dată şi mi s-a dat un alt tip. L-am primit doar a patra oară. A treia oară când mi s-a dat, am reacţionat. Ce pot să înţeleg? Că fata aia (n.r. asistenta) nu e alfabetizată sau că nu o interesa? Eu eram într-o operaţie. I-am zis: «Data viitoare, când Doamne fereşte, vei avea nevoie de o operaţie şi vei nimeri, Doamne fereşte la mine, am să te tai cu lamele pe care mi le-ai dat acum, adică cu lamele nepotrivite». Nu am găsit altceva ce să îi spun. Nu pot să înţeleg cum o persoană îşi permite să lucreze în felul acesta. Eu nu pot să înţeleg lucrurile acestea”, a declarat Ionac, care este cercetat şi într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş. Chiar dacă dosarul este unul vechi, procurorii nu au emis încă o soluţie în această anchetă.

Medicul a spus că în 27 de ani de carieră nu a fost niciodată sancţionat disciplinar. „Eu am primit două sancţiuni după 27 de ani de activitate în care am format zeci de rezidenţi, în care am ţinut cursuri la mii de oameni, în care am organizat congrese internaţionale, în care am avut preocupări la nivel naţional, am înfiinţat o şcoală de chirurgie vasculară. Pur şi simplu pentru că am atras atenţia în mod repetat asupra unor lucruri care nu sunt normale, eu mă trezesc cu sancţiuni”, a declarat Ionac.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara, Marius Craina, a declarat că unitatea medicală nu a primit nicio citaţie pentru procesul deschis de profesorul Ionac. Referitor la sancţiuni, Craina a declarat că acestea au fost luate de Comisia de Disciplină din care el nu face parte.