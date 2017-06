Spectacol electrizant cu Chick Corea la Timişoara, cel mai titrat muzician care a călcat vreodată în România VIDEO FOTO

Legendarul Chick Corea la Timişoara FOTO Ştefan Both

JazzTM la adus la Timişoara pe unul dintre cei mai titraţi muzicieni din lume: Chick Corea. Numele artistului în vârstă de 76 de ani se leagă practic de istoria jazz-ului. În anii ’60, a fost al band-ului Miles Davis, contribuind la naşterea mişcării electric jazz fusion.

Cifrele sunt ameţitoare când vine vorba de distincţii. Chick Corea are 22 de premii Grammy (din nu mai puţin de 63 de nominalizări), cu alte trei premii Latin Grammy (mai mult decât orice alt artist nominalizat vreodată la categoria „Cel mai bun album instrumental”).





A obţinut statutul de legendă vie, după cinci decenii de creativitate nemaîntâlnită şi un randament artistic ameţitor. Acest om a concertat la Timişoara, în aer liber, în Piaţa Victoriei, cu intrare liberă pentru public, în prima zi de JazzTM 2017. Pare incredibil, dar este cât se poate de adevărat.

Chick Corea a venit la Timişoara cu trupa de jazz fusion The Chick Corea Elektric Band, care s-a reunit în 2016, când liderul grupului a aniversat 75 de ani.





The Chick Corea Elektric Band a luat naştere în 1985. Pe lângă Chick Corea la pian, în trupă mai sunt Dave Weckl la tobe, John Patitucci la bass, Eric Marienthal la saxofon şi Frank Gambale la chitară.

Vineri, în deschiderea festivalului JazzTM a cântat o singură formaţie. Aceasta a fost dorinţa echipei lui Chick Corea. Este vorba de trupa bucureştencei Ana Cristina Leonte. Încă din timpul concertului de încălzire locurile de pe scaunele aşezate în piaţă au fost ocupate. Toată lumea aştepta marele concert. Au venit spectatori din Germania, Ungaria, Serbia, de la Bucureşti, Braşov, Sibiu sau Cluj. Piaţa Victoriei a fost plină ochi.





Americanii şi-a făcut apariţia pe scenă puţin după ora 21.00. Şi au concertat aproape două ore. Chick Corea, care a vizitat zona istorică a Timişoarei, a spus, înainte de concert, că îi place mult oraşul. Avea să fie impresionat şi de atmosfera din timpul concertului. Publicul a reacţionat, a cântat, a aplaudat şi i-a chemat, în final, la două biss-uri.







Program bogat în a doua zi de JazzTM

Urmează încă două zile de JazzTM. Sâmbătă, de la ora 20.00, pe scena din Piaţa Victoriei, urcă Paolo Profeti European Collective, de la ora 21.00 Christian Scott aTunde Adjuahiar, iar de la ora 22.30 Miles Mosley x West Coast Get Down.

Încep concertele în Parcul Civic şi Parcul Castelului. În Parcul Civic, de la ora 16.00, cântă Armies Live, urmat de The Best Bad Trip din Ungaria şi The Egocentrics.





În Parcul Castelului, tot de la ora 16.00, cântă Ana Dubyk Quartet. De la ora 17.00, urcă pe scenă Toth Bagi Csaba Balkan Union (cu unul dintre cei mai buni chitarişti din Ungaria), iar începând cu ora 18.00 publicul va avea parte de o nouă premieră pentru România: China Moses, fiica celebrei DeeDee Bridgewater – cea care s-a aflat anul trecut pe scena din Piaţa Victoriei a festivalului JazzTM.

