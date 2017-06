România lucrului prost făcut. Spitalul din Timişoara aflat în şantier de 23 de ani. Toate geamurile au dispărut, iar hoţii sunt liberi ca pasărea cerului

Ieşirea din Timişoara spre Vama Cenad oferă o imagine de coşmar. La ieşirea din oraş pe partea stângă „zace” o construcţie abandonată de peste 20 de ani. Românii cu vârsta sub 23 de ani nici nu erau născuţi când au început lucrările la această construcţie mamut. Unii nici nu ştiu ce reprezintă ruina. În realitate, aici ar fi trebuit să fie deschis un spital municipal. Lucrările au început în 1994, când primar al Timişoarei era Viorel Oancea.



Fostul edil a explicat presei locale din Timişoara cum au început lucrările acest spital. Oancea a declarat pentru Opinia Timişoarei de realizare a spitalului i-a aparţinut fostei şefe a Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, Mimi Săraru, care dorea ca Spitalul Municipal Timişoara, ale cărei clinici sunt împrăştiate prin tot oraşul, să funcţioneze într-o singură clădire. Guvernul PSD de la vremea respectivă, al cărui Ministru al Sănătăţii era Iulian Mincu, a alocat fondurile necesare proiectului, ministrul venind chiar la Timişoara pentru începerea lucrărilor.

Spitalul a fost abandonat în 1998





După aproximativ trei ani de la abandonarea construcţiei, clădirea a fost trecută de la Ministerul Sănătăţii, la Primăria Timişoara, în ciuda opoziţiei făcute de fostul primar Gheorghe Ciuhandu. „Guvernul Năstase ni l-a pus în braţe după ce l-au ţinut opt ani şi nu au făcut mare lucru. Eu am încercat să fac un parteneriat public-privat cu diverşi parteneri privaţi. Au fost spanioli, austrieci, israelieni, dar ei toţi cereau o garanţie prin care Ministerul Sănătăţii să se angajeze că preia bolnavii în programe finanţate din programe naţionale. M-am împiedicat de faimosul ministru Cinteză. În 2009 a venit domnul Geoană în campanie electorală cu toţi corifeii din PSD. Ne-am deplasat acolo şi ne-a promis ritos că spitalul va fi preluat de Ministerul Sănătăţii şi se va face institut oncologic. Pe cale de consecinţă, s-a preluat spitalul în custodia Guvernului. Din momentul ăla fiind titulari de investiţii s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a declarat Ciuhandu pentru „Adevărul”.



Potrivit fostului primar al Timişoarei, Viorel Oancea, citat de jurnaliştii timişoreni, lucrările au fost sistate în 1998, după ce a venit la guvernare Convenţia Democrată Română (CDR). „După ce a venit Convenţia, în 1996, în stilul propriu românesc, ce a făcut ăla nu e bun, numai ce facem noi e bun. După 1996, s-au sistat lucrările. Bani au fost băgaţi mulţi în acea construcţie. Nu mai ştiu suma. Oricum, multe miliarde din perioada aceea. Erau câteva sute de miliarde de lei”, a declarat fostul primar pentru Opinia Timişoarei.După aproximativ trei ani de la abandonarea construcţiei, clădirea a fost trecută de la Ministerul Sănătăţii, la Primăria Timişoara, în ciuda opoziţiei făcute de fostul primar Gheorghe Ciuhandu. „Guvernul Năstase ni l-a pus în braţe după ce l-au ţinut opt ani şi nu au făcut mare lucru. Eu am încercat să fac un parteneriat public-privat cu diverşi parteneri privaţi. Au fost spanioli, austrieci, israelieni, dar ei toţi cereau o garanţie prin care Ministerul Sănătăţii să se angajeze că preia bolnavii în programe finanţate din programe naţionale. M-am împiedicat de faimosul ministru Cinteză. În 2009 a venit domnul Geoană în campanie electorală cu toţi corifeii din PSD. Ne-am deplasat acolo şi ne-a promis ritos că spitalul va fi preluat de Ministerul Sănătăţii şi se va face institut oncologic. Pe cale de consecinţă, s-a preluat spitalul în custodia Guvernului. Din momentul ăla fiind titulari de investiţii s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, a declarat Ciuhandu pentru „Adevărul”.

FOTO Eyeinthesky



Odată cu abandonarea lucrărilor de la Spitalul Municipal de pe Calea Torontalului, geamurile termopan şi caloriferele cumpărate pentru spital au fost zidite într-un spaţiu de la subsolul clădirii. După aproximativ opt ani de la preluarea spitalului de către Primăria Timişoara, clădirea a trecut din nou la Ministerul Sănătăţii. Cu ocazia transferului, în 2011, s-a constatat că geamurile termopan şi caloriferele au fost furate.



După ce comisiile de predare/primire constituite la nivelul celor două instituţii au descoperit jaful, Primăria Timişoara a deschis un proces prin care a cerut Spitalului Municipal Timişoara şi firmei Italrom, care a câştigat licitaţia pentru execuţia lucrării, să predea obiectele lipsă din inventar sau să achite contravaloarea lor, 607.000 lei. Procesul a scos la iveală o situaţie incredibilă. Responsabilă de bunurile dispărute era tocmai Primăria Timişoara, care a deschis procesul de recuperare a prejudiciului. Astfel, în cadrul procesului, Spitalul Municipal a demonstrat că Primăria Timişoara a preluat în 2003 spitalul aflat în construcţie, fiind responsabilă şi de bunurile de acolo.

Autorii jafului, liberi ca pasărea cerului





De altfel, în urma probelor analizate, judecătorii au constatat că Spitalul Municipal nu poate fi obligat la recuperarea prejudiciului. În paralel, odată cu descoperirea furtului de termopane şi calorifere de la Spitalul Municipal aflat în construcţie, poliţiştii Secţiei 4 din Timişoara s-au autosesizat şi a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat, ancheta fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara. Dosarul este şi acum cu autor necunoscut.





FOTO timpolis.ro



„Prin rezoluţia organului de urmărire penală din data de 08.02.2012, a fost începută urmărirea penală in rem faţă de autori necunoscuţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat (…). Dosarul se află în prezent în lucru la Poliţia Municipiului Timişoara – Secţia 4 Poliţie, cercetările făcându-se în continuare în vederea identificării făptuitorilor şi în vederea stabilirii valorii prejudiciului cauzat”,se arăta într-un răspuns emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, la solicitarea „Adevărul”. „Acel aşa-zis furt e un element nesemnificativ. A fost rea-voinţă. Când ai vrut să faci un parteneriat-public privat nu te-au sprijinit, la preluare au început iar cu fiţele. Unul nu a pus umărul să facă ceva acolo. Toţi s-au spălat pe mâini şi după aceea tot noi am ieşit prost”, a mai declarat fostul primar al Timişoarei. „Adresa Primăriei Municipiului Timişoara din data de 23.02.2004 dovedeşte faptul că reclamanta ştia că trebuie să asigure paza investiţiei, însă a comunicat spitalului lipsa fondurilor pentru acest gen de cheltuieli. Or, corespondenţa purtată demonstrează că reclamanta ştia că îi incumbă paza imobilului şi a investiţiei. Mai mult, reclamanta a depus înscrisuri din care rezultă că ulterior predării – în anul 2007 – paza acestui obiectiv a fost asigurată de Poliţia Comunitară aflată în subordinea Primăriei Municipiului Timişoara”, arată un document care vizează apărarea Spitalului Municipal din instanţă.De altfel, în urma probelor analizate, judecătorii au constatat că Spitalul Municipal nu poate fi obligat la recuperarea prejudiciului. În paralel, odată cu descoperirea furtului de termopane şi calorifere de la Spitalul Municipal aflat în construcţie, poliţiştii Secţiei 4 din Timişoara s-au autosesizat şi a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat, ancheta fiind coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara. Dosarul este şi acum cu autor necunoscut.FOTO timpolis.ro„Prin rezoluţia organului de urmărire penală din data de 08.02.2012, a fost începută urmărirea penală in rem faţă de autori necunoscuţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat (…). Dosarul se află în prezent în lucru la Poliţia Municipiului Timişoara – Secţia 4 Poliţie, cercetările făcându-se în continuare în vederea identificării făptuitorilor şi în vederea stabilirii valorii prejudiciului cauzat”,se arăta într-un răspuns emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, la solicitarea „Adevărul”. „Acel aşa-zis furt e un element nesemnificativ. A fost rea-voinţă. Când ai vrut să faci un parteneriat-public privat nu te-au sprijinit, la preluare au început iar cu fiţele. Unul nu a pus umărul să facă ceva acolo. Toţi s-au spălat pe mâini şi după aceea tot noi am ieşit prost”, a mai declarat fostul primar al Timişoarei.

Salvarea ruinei, începută cu un blocaj

Printr-o hotărâre de Guvern din 2015 s-a decis ca ruina clădirii care ar fi trebuit să fie Spitalul Municipal Timişoara va fi transformată într-un Institutul Regional de Oncologie, care va avea 476 de paturi şi o suprafaţă de cinci hectare şi jumătate, investiţia fiind estimată la peste 500 de milioane de lei. „Realizarea acestui institut va rezolva problema majoră a lipsei de spaţii pentru spitalizareşi îngrijiri paleative, insuficiente în prezent ca număr şi dotare, având în vedere incideţa cancerului în zona de Vest a României. Din analiza situaţiei existente în România, cu precădere în zona de Vest, a rezultat necesitatea dezvoltării capacităţii spitaliceşti pentru tratarea bolii canceroase, avându-se în vedere extinderea acesteia în ultimele decade”, se arată într-un comunicat al Guvernului din 2015.



Atât în 2016, cât şi în acest an s-au alocat bani pentru demararea proiectului, dar investiţia este blocată, anunţul fiind făcut de ministrul Sănătăţii (la data publicări probabil va fi fostul ministru ) Florian Bodog. „Suntem într-un blocaj la Centrul Oncologic, în ceea ce priveşte procedura de achiziţie pentru proiectare. Se aşteaptă rezoluţia de la CNCS, am discutat cu comisia care se ocupă de această licitaţie şi am stabilit un grafic foarte clar asupra măsurilor pe care urmează să le ia în viitorul apropiat, încât să putem demara cât mai rapid construcţia Centrului Oncologic”, a spus Florian Bodog, la sfârşitul lunii mai, cu ocazia unei vizite realizate la Timişoara.