Primarul Timişoarei a trecut cu bine peste operaţia de hernie. La o zi după intervenţie, Robu postează pe Facebook despre lucrările din oraş

Nicolae Robu a fost operat de medcii Spitalului Militar din Timişoara, pentru o hernie inghinală. La o zi după intervenţia chirurgicală, primarul era deja pe Facebook. Acesta a postat cu bucurie imagini de la Pasajul Jiul.

“LA PASAJUL JIUL, S-A REALIZAT STRĂPUNGEREA !

Ceea ce v-am promis că se va întâmpla în această săptămână, iată, s-a întâmplat: LA PASAJUL JIUL, S-A REALIZAT STRĂPUNGEREA!

Din păcate, nu vă pot oferi poze cu mine în culee, cu pantalonii suflecaţi şi cu luminiţa de la capătul tunelului în background, ca la Pasajul Michelangelo:)), întrucât ieri, în ziua străpungerii, tocmai am suferit o intervenţie chirurgicală. Din prea multă zburdălnicie, am făcut, încă acum câţiva, ani o hernie inghinală, dar am tot ignorat-o de-atunci, jucând fotbal ca şi cum n-aş fi avut-o şi, astfel, ea s-a agravat şi am fost nevoit să... mă dau la bisturiu.



Am făcut-o la Spitalul Militar din Timişoara şi vreau să le mulţumesc excelenţilor medici Cristian Gheorghe, chirurg şi Mihaela Dănescu, anestezist, precum şi celorlalţi colegi ai lor, asistentelor şi întregului personal pentru profesionalism şi grija purtată.



P.S. Filmuleţul este luat, cu mulţumirile de rigoare, de pe tion”, a scris Nicolae Robu, pe pagina sa de Facebook.