Patru studenţi din Timişoara au pus la cale o aplicaţie pentru diagnosticara timpurie a schizofreniei

Bogdan Berceanu, Cristian Avramescu, Ştefan Iarca şi Andrei Tenscu sunt patru tineri de la “Calculatoare”, din echipa Mindfully, care au pus pe picioare un soft pentru diagniosticara timpurie a schizofreniei, una dintre cele mai severe afecţiuni psihiatrice. Ei sunt primii care inovează prin intermediul unui program în acest domeniu. Vor astfel să-i ajute pe medicii psihiatri care înca folosesc chestionarele clasice.

“Aplicaţia primeşte un discurs audio, analizează datele, se uită în mare la coerenţa emantică, cât de rapid sare vorbitorul de la un câmp semantic la altul, cât de departe sare, se uită şi semantic ce funcţii foloseşte. Arată coerenţele semantice între toate frazele, numărul de cuvinte de legătură folosit, funcţii sintactice. Vine apoi cu nişte statistici, nişte grafice, procente despre cât de probabil este să dezvolţi schizofrenie pe viitor”, a spus Bogdan Bercean.

Studenţii au început cercetarea în urmă cu şase luni, iar studiul pe care se bazează a fost publicat recent, la sfârşitul anului 2015.

“Noi am vrut să facem ceva proiect pe sănătate, pentru a ajuta cât mai multă lume. Într-un final, am găsit această idee. Ne-am uitat dacă mai există soluţii asemănătoate şi am văzut că nu există. Momentam merge destul de bine pe engleză, dar încercăm să facem şi în română. Dorinţa noastră este să o scoatem pe piaţă”, declarat Ştefan Iarca.