Motivele pentru care Banatul este „fruncea” la nevaccinare şi numărul deceselor provocate de rujeolă

Datele Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile arată că Timişul este judeţul cu cele mai multe cazuri de rujeolă depistate după declanşarea epidemiei, la sfârşitul anului 2016. Astfel, din cele 5.728 de cazuri înregistrate la nivel naţional, 1.051 de cazuri sunt în Timiş, care este urmat de Caraş – Severin, cu 1044 de cazuri şi Arad – 880 de cazuri de rujeolă. Jumătate dintre cele 26 de decese provocate în România de rujeolă au fost înregistrate în judeţele Timiş, Arad şi Caraş – Severin.





Principala cauză a epidemiei de rujeolă din Banat este rata scăzută de vaccinare, în special din mediul urban, unde se înregistrează o rată de vaccinare mai mică decât în mediul rural. „Adevărul”, i-a solicitat directorului Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara, dr. Ovidiu Adam o explicaţie pentru care rata de vaccinare este atât de mică în Timiş, iar numărul cazurilor de rujeolă este atât de mare.

„Noi facem acum o analiză a rezultatelor şi nicidecum a cauzalităţii. Noi analizăm rezultatele catastrofale ale nevaccinării. Fiind cea mai dezvoltată regiune (n.r. Vestul), lumea are mai mult acces la informaţii, la mijloace de socializare şi acolo se răspândesc tot felul de teorii referitoare la răul pe care îl face vaccinul. Cea mai mică rată a vaccinării este în zona de Vest. Colegii pediatrii şi infecţionişti susţin că am ajuns undeva la 65 la sută, ceea ce este cu mai bine de 30 la sută sub minimul necesar ca să stăpâneşti o epidemie, iar acum epidemia este pornită”, a declarat directorul Spitalului de Copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara.

Potrivit medicului Ovidiu Adam, o altă explicaţie pentru care numărul cazurilor de rujeolă din Timiş este atât de mare este calitatea actului medical din Timişoara. „În Timiş este cel mai mare număr de decese pentru că Timişoara are spitale de elită şi toate cazurile grave din regiune, inclusiv din Mehedinţi sau Hunedoara, vin la noi. Nu se moare de rujeolă, se moare din cauza complicaţiilor provocate de rujeolă. Cazurile se cumulează aici şi atunci mortalitatea este mai mare aici”, a mai declarat medicul Ovidiu Adam.

Sorin Grindeanu: „Să nu scăpaţi din vedere zona de graniţă”

Întrebat şi el, la ieşirea de la întâlnirea cu medicii, care sunt principalele cauze ale focarului de rujeolă din Banat, premierul Sorin Grindeanu a evitat să formuleze un răspuns clar. „Cauzele sunt diverse. Unele le-am aflat, altele nu. Pe mine mă interesează să stingem acest focar care nu se va stinge peste noapte. Două – trei cauze ar fi: o rată mai mică de vaccinare în urban, zona de graniţă, să nu scăpaţi din vedere acest lucru,faptul că în Timiş vin pacienţi din toată regiune. Aici încearcă a se trata cazuri din toată regiunea şi asta a dus la creşterea numărului de decese”, a declarat Grindeanu.