FOTO Spitalul privat din Banat care vrea „să fure“ pacienţii care se tratează la unguri: „În spitalele din Ungaria, românii lasă anual 400 de milioane de euro“

Spitalul Premiere din Timişoara, cel mai mare spital din vestul ţării, a costat până acum în jur de cinci milioane de euro, urmând ca până la sfârşitul anului 2018 planul de investiţii să fie completat cu încă trei milioane de euro.





Acţionarii au dezvoltat unitatea sanitară pe scheletul unui alt spital privat, este vorba de clinica de ginecologie Athena, care în 2013 a intrat în insolvenţă, după un mare scandal privind decontările fictive ale unor servicii medicale.









Spitalul a fost sos la vânzare de bancă, iar un grup de medici care aveau o mică clinică privată au decis să facă pasul spre o mare investiţie.

“De câţiva ani se tot abordează preluarea acestei clădiri care a fost construită de la început ca spital privat. Banca a considerat oportună creditarea acestei afaceri. Noi, cei care ne-am implicat, am demarat procedurile de a dezvolta acest spital de la un spital de obstetrică-ginecologie la un spital general. Anul acesta s-a produs upgradul. De la 862 de metri pătraţi ne-am extins la 5.300 de metri pătraţi. De la 41 de paturi la 122, şi vrem să ajungem la 250, de un cabinet medical la 16, şi de la cinci medici la 150. Cred că pentru Timişoara a fost o necesitate. Este vorba de unul dintre cele mai importante oraşe din România, iar pe lângă oferta de spitale publice era nevoie de un spital mare privat. Este un serviciu folositor populaţiei. Am luat activele fostului spital Athena, banca ne-a dat cinci milioane de euro, astfel că am putut echipa spitalul după ultimele norme europene”, a declarat medicul radu Prejbeanu, directorul spitalului Premiere.







Pe lângă specialităţile de obstetrică şi ginecologie, spitalul Premiere mai oferă servicii de anestezie şi terapie intensivă, cardiologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, dermatologie, gastroenterologie, neonatologie, neurochirurgie, ortopedie, ORL, oftalmologie, pediatrie şi urologie.

Spitalul se poate lăuda cu condiţii sanitare şi de cazare care pot fi comparate cu cele din vest. De alfel, una dintre dorinţele medicilor timişoreni este de a mai fura din clienţii români ale spitalelor private din Ungaria.

“Oamenii trebuie să găsească şi în România condiţii ca la Szeged sau Viena. O statistică arată că în spitalele Ungaria, românii lasă anual 400 de milioane de euro, în timp ce în Austria cam 200 de milioane de euro. Până acum nu le puteam oferi serviile pe care le au acolo, mai ales la promtitudine, punctualitate. Dar cred că acum se poate pune o barieră. Nu cred că spitalele din Ungaria sunt mai dotate şi medicii de acolo sunt mai buni ca noi. E adevărat că în sistemul de stat nu s-au făcut investiţii care să ţină pasul cu tehnologia, iar condiţiile din spitalele de stat i-a făcut pe oameni să meargă dincolo ”, a mai spus Radu Prejbeanu.





Cei mai mulţi clienţi ai spitalului Premiere sunt la obstetrică şi ginecologie, în jur de 40 la sută, restul de 60 la sută se împart la celelalte specialităţi. Este singurul spital privat de ortopedie din Banat, în ţară mai fiind doar la Oradea, Braşov şi Bucureşti.

Tarifele practicate la spitalul Premiere sunt încă sub cele din occident, spun medicii. Spre exemplu, o consultaţie costă 100 de lei, iar o naştere 680 de lei.