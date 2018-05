Elena Udrea şi-a vândut discret acţiunile la cea mai importantă afacere pe care o avea în România. Megabusiness-ul în care a fost asociată cu un fost şef CFR

Elena Udrea a ieşit din acţionariatul firmei de transport feroviar SC Tim Rail Cargo SRL în care era asociată (25% din părţile sociale) cu fostul şef al regionalei CFR Timişoara, Valeriu Trică (25%), cu soţia fostului deputat PD-L Alin Popoviciu, Oana Popoviciu (25%) şi cu Flavius Ranga (25%). Elena Udrea i-a vândut părţile sale sociale lui Valeriu Trică, fostul şef al CFR Timişoara deţinând acum 50% din firmă.

Valeriu Trică a confirmat tranzacţia, declarând că discuţiile pentru vânzarea părţilor sociale deţinute de Elena Udrea s-au purtat de mai bine de jumătate de an. „Doamna Udrea nu mai e asociat în firmă. Tranzacţia s-a făcut, a fost publicată. Ea a avut împuternicit. Nu a mai vrut dânsa. A vrut să vândă părţile sociale sub orice formă. Voia să vândă părţile sociale de mai mult timp, ba să vină cineva. Până la urmă am cumpărat eu”, a declarat Valeriu Trică. Acesta a refuzat să dezvăluie valoarea tranzacţiei.

La rândul său, fostul deputat Alin Popoviciu a declarat pentru „Adevărul” că tranzacţia s-a încheiat între Valeriu Trică şi Elena Udrea, singura implicare a celorlalţi asociaţi fiind prin exprimarea acordului întrucât statutul firmei prevede că nicio decizie din cadrul societăţii nu poate fi luată acordul unanim al asociaţilor. „E o treabă între domnul Trică şi doamna Udrea. Ştiu că au făcut actele. Ştiu că le-au depus la registru, dar nu ştiu dacă au ieşit. Domnul Trică are 50%, soţia mea 25% şi Flavius Ranga 25%. În statutul acestei societăţi, deciziile se iau în unanimitate. Nu poate decide singur (n.r. - Trică) în niciun caz. Au fost nişte discuţii între ei. S-a întâlnit cu reprezentantul lu’ Elena de aici. Nouă ni s-a cerut dacă suntem de acord, am fost de acord. S-a văzut de mai multe ori ei (n.r. - Valeriu Trică) cu avocaţii ei”, a declarat Popoviciu.

Afacererea din care a ieşit Udrea a crescut constant

Înfiinţată în 2013, Tim Rail Cargo, societate axată pe transporturi de marfă pe calea ferată, a avut creşteri spectaculoase ale veniturilor. Astfel, în primul an de funcţionare firma în care Elena Udrea a fost asociată a avut o cifră de afaceri de 1 milion de lei. În anul următor, Tim Rail Cargo a ajuns la o cifră de afaceri de 13 milioane de lei, iar în 2015 de 92 de milioane de lei. În 2016, ultima raportare la Registrul Comerţului, firma a avut o cifră de afaceri de peste 212 milioane de lei. Tot în 2016, societatea a raportat un profit net de 18.842 de lei şi datorii de 16 milioane de lei.