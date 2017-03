Colegi de Revoluţie cu Rădulescu despre faptele eroice pe care le clamează deputatul: „Ştiu din ce mi-a povestit el“

„Voi puteţi vorbi datorită mie pentru că am ieşit atunci în 1989 pentru că dacă nu, eraţi încă sub sistemul comunist. Ne-am riscat viaţa. Cine nu ştie prin ce am trecut... Să ferească Dumnezeu!”, relata deputatul Cătălin Rădulescu într-un interviu pentru „Adevărul”.

În acelaşi interviu, deputatul declara că e gata oricând să refolosească arma, un AKM, cu care a tras la Revoluţie. Ulterior, s-a dovedit că deputatul a minţit grosolan, recunoscând că nu a tras la Revoluţie cu nicio armă. Cătălin Rădulescu are, însă, certificat de luptător cu rol determinant în Revoluţie, statut care îi aduce o indemnizaţie de aproximativ 500 de euro lunar.

În urma declaraţiilor din interviul în care a declarat că e gata oricând să refolosească arma cu care „a tras” la Revoluţie, procurorii Parchetului General s-au sesizat din oficiu şi au deschis un dosar pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice. În paralel, aşa cum „Adevărul” a dezvăluit joi, procurorii au cerut de la Secretariatul de stat pentru revoluţionari şi dosarul de revoluţionar al deputatului Rădulescu.

Surse din cadrul SSPR au dezăluit că în dosarul său de revoluţionar Cătălin Rădulescu, care era la vremea respectivă medic în judeţul Argeş, a dat o declaraţie în care a arătat că a participat în zilele de 17 şi 18 decembrie la Revoluţia din Timişoara, iar în data de 19 decembrie „a fugit cu trenul la Bucureşti”, unde a participat la manifestaţiile anticeauşiste din 21 decembrie, ziua de 22 decembrie găsindu-l la Piteşti.

„Mi-a povestit ce a făcut în Timişoara”

Unul dintre cei nominalizaţi de Cătălin Rădulescu ca martor al faptelor sale eroice este timişoreanul Petrişor Morar. Contactat de „Adevărul” şi întrebat ce ştie despre implicarea lui Cătălin Rădulescu în Revoluţie, Petrişor Morar a declarat că tot ce ştie este din ce i-a povestit Cătălin Rădulescu, când cei doi erau colegi în primul Parlament de după Revoluţie. „El a fost, dacă îmi aduc bine aminte, student în Timişoara la Revoluţie, dar nu sunt sută la sută sigur (n.r. În 1989, Rădulsescu terimnase deja faculatea, fiind medic în Argeş). Am fost coleg cu el în primul Parlament şi mi-a povestit ce a făcut în Timişoara. Ştiu că discuţii pe tema asta am avut cu el. Contact direct în Revoluţie nu îmi aduc aminte să fi avut, dar sunt 27 de ani, nu îmi mai aduc aminte. Nu am fost cu el (n.r. La Revoluţie). Sigur cu el nu am fost, dar discuţiile pe care le-am avut atunci cu el arătau că a fost implicat”, a declarat Petrişor Morar. Timişoreanul Corneliu Vaida, care a şi contestat titlul de revoluţionar al lui Rădulescu, a declarat că a discutat şi cu alţi revoluţionari timişoreni şi niciunul nu îl ştie pe Rădulescu de la Revoluţia din Timişoara.

Codrin Ştefănescu: „Cătălin e printre cei adevăraţi. Îl ştiu din 1990”

În declaraţia dată în dosarul de revoluţionar Cătălin Rădulescu arată că printre cei şase care pot depune mărturie cu privire la trecutul său revoluţionar este şi Codrin Ştefănescu. „Vi s-a pus pata pe Rădulescu, vouă celor de la Adevărul. De nu l-aţi lovit pe săracu' Rădulescu. Fără milă, aşa...”, a fost reacţia lui Codrin Ştefănescu la solicitarea unui punct de vedere despre trecutul revoluţionar al deputatului Rădulescu.

Cât priveşte implicarea în Revoluţie a lui Rădulescu, Codrin Ştefănescu a declarat că îl ştie pe luptătorul cu rol determinant Rădulescu de după Revoluţie, nu din timpul evenimentelor din Decembrie 1989. „Îl ştiu din 1990, nu de la Revoluţie. Eu am fost la baricada de la Inter şi în C.C. cu Dan Iosif, cu Romeo Raicu. În 1990 după ce au început marile mitinguri, am început să ne organizăm în tot felul de asociaţii şi organizaţii. În zilele alea de organizare, Cătălin, care a fost în Televiziune, s-a organizat în jurul asociaţiei celor care au fost în Televiziune. Asta era începutul lui 90, când toţi erau revoluţionari pe bune. Nu apăruse încă marea ispită care ne-a dezbinat pe toţi, Legea 42”, a declarat Codrin Ştefănescu.

Chiar dacă, potrivit surselor „Adevărul”, în dosarul de revoluţionar al lui Rădulescu nu se face nicio referire la prezenţa sa în sediul Televiziunii, faptă pe care nu şi-a atribuit-o nici măcar Cătălin Rădulescu, Codrin Ştefănescu susţine că deputatul a fost la Televiziune. „A fost. Sunt martori mulţi care au fost cu el. Sunt martori mulţi şi oameni importanţi. Sunt şi răniţi. A fost un coşmar acolo. A fost măcel”, a mai declarat Codrin Ştefănescu potrivit căruia Cătălin Rădulescu a făcut parte din Asociaţia Club 22 TV, gruparea pro FSN. „Cătălin e printre cei adevăraţi. Nu ai ce să îi reproşezi. A fost fondator la Asociaţia TV 22 cum s-a numit. A fost în televiziune. Pe subiectul de dosar de revoluţionar nu aveţi ce să îi reproşaţi. Că vorbeşte gura fără el, că habar nu are să comunice, că este un comunicator foarte prost. E total neinspirat în declaraţii, dar nu trebuie să îl călcăm în picioare pentru că nu ştie să comunice”, a declarat Codrin Ştefănescu pentru „Adevărul”.

Cazimir Ionescu este un alt nume pe care Cătălin Rădulescu l-a invocat ca martor al faptelor sale eroice de la Revoluţie. „Mă întrebaţi după 30 de ani ce implicare a avut. Dacă îmi amintesc din timpul Revoluţiei nu pot decât să îmi amintesc decât ce am spus. În timpul Revoluţiei era un haos şi o nebunie şi toată lumea avea un comportament la limita normalităţii ca să nu spun alfel. Nu are nicio relevanţă ce vă spun eu despre ce se întâmpla în timpul şi din cauza Revoluţiei în CC. Nu are nicio relevanţă. Îl ştiu (n.r. pe Rădulescu), dar ce să spun după 30 de ani. Mai ştiu sutele de oameni care erau acolo?”, a declarat Cazimir Ionescu.



Întrebat dacă, în opinia sa, deputatul Rădulescu a avut un rol determinant în Revoluţie, Cazimir Ionescu nu a putut exprima o opinie. „Nu pot aprecia decât cei care constată circumstanţele şi perioada în care a activat dânsul. Nu sunt eu în măsură să fac asemenea aprecieri. Nu se poate pune la îndoială trecutul revoluţionar. În privinţa stabilirii calităţii de revoluţionar cu rol determinant nu pot să aprecieze decât cei care...cu legea în faţă şi cu toate informaţiile verificate stabilesc. Nici mie nu mi-e clar ce înseamnă rolul acesta determinant”, a declarat Cazimir Ionescu pentru „Adevărul”.

Printre cei nominalizaţi de Cătălin Rădulescu în dosarul de revoluţionar ca martori ai faptelor sale eroice mai sunt: Romeo Raicu, Radu Silaghi şi Dan Iosif. Romeo Raicu şi Radu Silaghi nu au putut fi contactaţi, iar Dan Iosif este decedat. AICI puteţi citi declaraţiile lui Cătălin Rădulescu referitoare la implicarea sa în Revoluţie.