Casa unui primar PSD, care apare pe Facebook cu un lanţ mare de aur la gât, spartă de hoţi: „Au crezut că dacă te pui în poză cu un lanţ eşti plin de bijuterii“

Casa primarului din comuna Coşteiu, judeţul Timiş, social – democratul Petru Carebia, a fost spartă sâmbătă după - amiază de hoţi, care au furat, potrivit unor surse din Poliţie, mai multe ceasuri şi bijuterii. Contactat de "Adevărul", primarul Petru Carebia a declarat că hoţii i-au furat doar mai multe ceasuri. Edilul susţine că iniţial a crezut că hoţii i-au furat şi un lanţ de aur şi o brăţară, dar bijuteriile le-a găsit. „Au intrat prin grădină. Au furat câteva ceasuri. Bijuteriile până la urmă au fost aici. O brăţară şi un lanţ nu le-am găsit, dar până la urmă erau aici”, a declarat primarul.

Pe Facebook, primarul apare în mai multe poze de la mare, dar şi cu o poză în care este îmbrăcat într-o cămaşă roz, poartă un imens lanţ de aur la gât şi un ceas de dimensiuni mari pe mână. Cămaşa roz cu care este îmbrăcat primarul este decupată la mână astfel încât să i se vadă ceasul. „E un ceas obişnuit de un milion jumate (n.r. 150 de lei). Nu sunt colecţionar de ceasuri de nu ştiu care”, declara primarul Carebia după postarea pozei.



Primarul susţine că dacă hoţii au crezut că dau lovitura acţionând după pozele de pe Facebook, s-au înşelat. „Cu ce apar pe Facebook? Cu un ceas pe mână. Au crezut că găsesc aici averile lumii. Numai că au întors casa pe dos. În rest nu au găsit nimic. Or fi crezut că am bani. Au crezut că dacă te pui în poză cu un lanţ la gât eşti plin de bijuterii. Fiecare avem unul-două pentru el pentru familie. Cine ştie ce au crezut că am pe aici. Au întors toată casa. E deranjul şi spaima că şi-au permis să intre în casă”, a declarat primarul a cărui casă este dotată cu camere de supraveghere.





Condamnat pentru conflict de interese

Carebia este unul dintre cei mai controversaţi primari PSD. Recent, edilul a fost condamnat în primă instanţă la un an de închisoare cu suspendare pentru folosirea funcţiei pentru favorizarea unei persoane după ce şi-a angajat fiica pe postul de bibliotecar la biblioteca din comună. „A dat un concurs, a fost o comisie de la Timişoara. Nu am participat cu nimic. A fost totul ca la carte. A fost angajată cu jumătate de normă pentru că era nevoie de cineva să pună biblioteca la punct. Dacă era de interes, nu o angajam cu jumătate de normă, o angajam cu două norme”, a declarat Carebia pentru „Adevărul”.



Primarul din Coşteiu este şi un traseist notoriu, trecând pe la PC, PNL şi PSD. De asemenea, Carebia a ieşit în evidenţă prin pozele deocheate postate pe Facebook. Petru Carebia a fost recent implicat într-un scandal uriaş, o tânără făcând publice imagini în care primarul apare pozându-se dezbrăcat.



De asemenea, profilul de Facebook al edilului abundă de poze în care primarul pozează ca un „băiat de băiat”. „Perla” pozelor de pe profilul de Facebook al lui Carebia este o fotografie în care edilul apare într-o cămaşă roz, decupată la mâneca stângă, acolo unde se poartă ceasul. Pentru ca ceasul de dimensiuni mari şi lăsat la vedere de decupajul cămăşii, dar şi inelul primarul ţine mâna pe piept. Primarul este pasionat de selfi-uri, iar o astfel de imagine, în care primarul apare alături de fiica sa, a devenit virală pe internet, dându-l de gol pe edilul care s-a dus la mare, cu maşina primăriei. E vorba de un Duster pe care primarul l-a învelit în folie de carbon.